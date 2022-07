La OMS advierte que la pandemia "no ha terminado y que el virus se esparce libremente", e insta a los gobiernos a reintroducir el uso de cubrebocas

Ante el aumento global en el número de infecciones y muertes por covid-19, el director de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, exhortó este miércoles, en conferencia de prensa, a los gobiernos a implementar una serie de recomendaciones para contener la pandemia.

En un contexto en el que el virus "se esparce libremente", el funcionario mostró su preocupación por el incremento de la transmisión del virus, de las hospitalizaciones y del número inaceptable de defunciones, por lo que instó a las autoridades a "desplegar medidas ya probadas como el enmascaramiento, la mejora de la ventilación [en espacios cerrados] y los protocolos de prueba y tratamiento".

Según señaló el titular del organismo, a pesar de que en muchos países se han dejado de lado los protocolos sanitarios tras las campañas de vacunación, la pandemia "no ha terminado, ni mucho menos". "Me preocupa que los casos de covid-19 sigan aumentando, lo que supone una mayor presión sobre los sistemas de salud y los trabajadores sanitarios, que ya no dan abasto", afirmó.

Hasta el momento, de acuerdo a los datos proporcionados por la Universidad Johns Hopkins (EE.UU.), desde el inició de la pandemia se han registrado 558.616.292 casos de covid y 6.357.988 de fallecimientos asociados a la enfermedad.

