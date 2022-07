Iván Duque pide a los colombianos que "no se marchen" del país

El mandatario, que culmina su mandato el próximo 7 de agosto, afirmó que se quedará en Colombia porque no va a dejar "lo construido en los últimos cuatro años".

El presidente de Colombia, Iván Duque, pidió este miércoles a sus conciudadanos que "no se marchen" del país ante la llegada del mandatario electo de izquierda Gustavo Petro, quien asumirá la presidencia en su lugar el próximo 7 de agosto.

"Yo no me voy a ir del país, yo me quedo en Colombia. Es mi país, es el país que amo y yo seguiré acogiendo las causas en las que creo", afirmó el jefe de Estado saliente, y sugirió a los colombianos que sigan su "ejemplo" y permanezcan en el país.

Duque se refirió al final de su mandato durante una intervención en la Cumbre Concordia de las Américas 2022, en la Universidad de Miami, EE.UU. En ese evento, recibió el Premio al Liderazgo 2022, y brindó un discurso en el panel denominado 'El futuro de la democracia en América Latina'.

Es un honor recibir, en nombre del país, el 'Premio al Liderazgo 2022' #Concordia22', de @ConcordiaSummit, como reconocimiento a nuestras políticas globales y transformadoras, que han afianzado las relaciones entre Colombia y EEUU. pic.twitter.com/8FI9tQllRY — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) July 13, 2022

"Jamás le aconsejaría a un colombiano que se marche porque Colombia no es un país donde nuestras libertades dependen de quien sea el presidente", señaló Duque. Y agregó que lo que eligieron los colombianos en el balotaje del 19 de junio pasado fue "un presidente, no un emperador", que durará cuatro años en el cargo. "Esas son las reglas del juego y lucharemos por conservarlas", manifestó.

"Lo que hemos construido en los últimos cuatro años no lo vamos a dejar, y yo le pedí a los colombianos que no lo dejen, porque no podemos tomar decisiones ni por temor, ni por presión, ni por ansiedad", dijo el presidente saliente.

"Hoy Colombia es un país próspero de América Latina, tiene una democracia estable y seguimos teniendo instituciones muy fuertes", destacó.

Las declaraciones de Duque coinciden con lo expuesto por el expresidente, y referente del Centro Democrático, Álvaro Uribe tras una reunión con el mandatario electo y viejo rival político, Gustavo Petro, el pasado 29 de junio.

"¡No, no! ¡Que no se vaya nadie del país! ¡Trabajemos, trabajemos, trabajemos! ¡Trabajemos de manera alegre! Les invito a seguir en Colombia. A seguir en la patria con entusiasmo, con trabajo, con creatividad y con buena fe. Ahí se van superando dificultades", señaló Uribe.