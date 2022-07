John Bolton llama "copos de nieve" a los que lo criticaron por admitir que participó en golpes de Estado en otros países

Según el exasesor de Seguridad Nacional, sus críticos "no entienden lo que hay que hacer para proteger a Estados Unidos".

El exasesor de Seguridad Nacional de EE.UU. John Bolton manifestó este miércoles, durante una entrevista concedida al medio Newsmax, que aquellos que se indignaron por sus recientes comentarios sobre su participación en el derrocamiento de gobiernos extranjeros no eran más que unos "copos de nieve", un término ridiculizante para designar a las personas que se ofenden fácilmente.

"Creo que hay muchos copos de nieve por ahí que no entienden lo que hay que hacer para proteger a Estados Unidos", comentó Bolton, reiterando que no iba "a entrar en detalles".

"Escribí sobre Venezuela en mis memorias, y creo que cualquier presidente que no esté dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger los intereses del pueblo estadounidense necesita asesoramiento", concluyó.

Este martes, Bolton, quien trabajó en la Administración de Donald Trump, admitió en una entrevista con el periodista de la CNN Jake Tapper que ayudó a organizar intentos de golpe de Estado en otros países.

"Como alguien que ha ayudado a planificar golpes de Estado, no aquí, sino en otros lugares, requiere mucho trabajo", respondió Bolton luego de que el presentador de CNN afirmara que "no hay que ser brillante para intentar un golpe de Estado".

Si bien el exasesor no especificó qué Gobierno trató de derrocar, mencionó el caso de Venezuela, donde, según él, los esfuerzos no "resultaron exitosos" pese a que Washington había respaldado a la oposición. "No es que tuviéramos mucho que ver con eso, pero vi lo que hizo falta para que una oposición intentara derrocar a un presidente elegido ilegalmente, y fracasó", aseveró.