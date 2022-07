Muere de suicidio asistido Mark Fleischman, propietario del legendario club Studio 54, donde pasaban sus noches estrellas como Cher y Mick Jagger

El propietario del legendario club nocturno neoyorquino Studio 54, Mark Fleischman, murió a los 82 años mediante el suicidio asistido, confirmó este miércoles su esposa a través de las redes sociales.

Fleischman sufría una enfermedad degenerativa desde 2016, no podía caminar y tenía problemas de habla. "Mi esposa me ayuda a meterme en la cama y no puedo vestirme ni ponerme los zapatos. Elijo una salida suave. Es la salida más fácil para mí", dijo el propio empresario a The New York Post el mes pasado.

Para acabar con sus sufrimientos, Fleischman decidió viajar a Suiza y tomar una dosis letal de barbitúricos.

Studio 54 club owner Mark Fleischman dies by assisted suicide in Switzerland https://t.co/8du06HG4qwpic.twitter.com/Kw1Od2HOkE — New York Post (@nypost) July 14, 2022

Entre 1980 y 1986 Fleischman pasó innumerables noches en Studio 54 con íconos de las artes y la cultura como Andy Warhol, Calvin Klein, Liza Minelli, Cher y Mick Jagger. Admitió que su estilo de vida durante las fiestas en el club podría haber afectado a su salud. "Me gustaba estar colocado. Así que me drogaba y bebía. Posiblemente, esto [sus problemas de salud] es porque bebía y me drogaba mucho", declaró.