El líder del CJNG difunde un video para pedir a otros grupos criminales que respeten a los sacerdotes en México

En las redes sociales circula un video, atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), en el que supuestamente su líder, Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho', pide a otros grupos criminales "no meterse" con sacerdotes, doctores, enfermeros y maestros en México.

"Por este medio me comunico con todos los cárteles para invitarlos a que la guerra sea entre nosotros y no meternos con quien no nos debemos de meter. No meternos con ninguna religión, ni sus pastores o seguidores, especialmente con los católicos", señala en la grabación el supuesto líder del CJNG, uno de los grupos del crimen organizado más peligrosos del país latinoamericano.

Rodeado de una decena de hombres armados, 'el Mencho' afirma que los sacerdotes "merecen un respeto especial", y que "son personas que solamente se dedican a dar la palabra de Dios y ayudar a quien lo necesita". "Cuando nos paren, no molestarlos, ni mucho menos golpearlos como se ha estado viendo últimamente", sostiene.

Además, el líder del CJNG pide que también se respete "a los doctores, enfermeros y maestros" que trabajan en rancherías y pueblos. "Nosotros somos gente con la gente", concluye en la grabación.

"No meternos con sacerdotes, doctores, enfermeros y maestros"…“El Mencho”, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), pide a los demás carteles de México no atacar a gente inocente.@Pueblaonlinepic.twitter.com/PtHLWachmp — Arturo Luna Silva (@ALunaSilva) July 10, 2022

El video se da a conocer semanas después del crimen de dos sacerdotes jesuitas en Cerocahui, en el estado mexicano de Chihuahua. Javier Campos, de 79 años, y Joaquín Mora Salazar, de 80, intentaron prestar ayuda a un guía de turismo que entró en la iglesia huyendo de un grupo armado. Los tres fueron asesinados.

Según informaron las autoridades, el responsable de los crímenes habría sido José Noriel Portillo Gil, alias 'El Chueco'.