"Rusia no está obsesionada con anexionarse a todos y todo": experto analiza las perspectivas de las relaciones de Moscú y los países postsoviéticos

Treinta años después del colapso de la Unión Soviética, Rusia y los países postsoviéticos se han acercado a una nueva fase de su existencia y actualmente se enfrentan a una crisis de desarrollo que tiene dos vías: "O los países pasan a un nuevo nivel o los problemas podrían llegar a ser fatales", afirma Fiódor Lukiánov, editor en jefe de la revista Russia in Global Affairs, presidente del Consejo ruso para la Política Exterior y de Defensa y director científico del Club Internacional de Debates Valdái.

En una entrevista sobre la cuestión de las relaciones de Rusia con sus aliados y vecinos en medio de la imposición de sanciones económicas por parte de Occidente y el agravamiento de las tensiones en la comunidad internacional, el experto político sostiene que, debido a la falta de voluntad de Occidente de escuchar "las peticiones y luego exigencias" de Moscú en el ámbito de seguridad, Rusia "tendrá que confiar mucho más en sus propias fuerzas" y en sus relaciones con sus aliados y vecinos.

"Nadie va a construir una Unión Soviética"

A pesar de los temores de Occidente de que la operación militar en Ucrania sea una etapa de un plan de Vladímir Putin para recuperar la URSS o crear algo similar, Lukiánov asegura que "nadie va a construir una Unión Soviética", ya que es "imposible e innecesario". "Treinta años después del colapso de la URSS, tanto Rusia como todos los países postsoviéticos han alcanzado un umbral a partir del cual se ha iniciado una fase absolutamente nueva", explica, subrayando que estos países "se enfrentaron a realidades diferentes", como un equilibrio de poder distinto en la arena mundial, crisis y cambios de sus objetivos.

El experto opina que la crisis de desarrollo de las antiguas repúblicas soviéticas ha sido provocada por "los cambios en la coyuntura externa y el cambio de generaciones políticas", a lo que atribuye la llegada al poder de Vladímir Zelenski en Ucrania en 2019. "Se trata de una crisis de desarrollo, peligrosa y bastante fatídica: o los países pasarán a un nuevo nivel o los problemas podrán llegar a ser fatales debido al desajuste de las decisiones tomadas y los retos de la época", indica el politólogo, señalando que Rusia está en una etapa en que intenta restaurar "una esfera de influencia histórica, sobre todo en términos de seguridad".

Sin embargo, Lukiánov destaca que Rusia "no está obsesionada con la idea de anexionarse a todos y todo. Basta con asegurar el entendimiento mutuo con los países vecinos para que quede claro cuál es la línea [de comportamiento] que no deben cruzar", y estas líneas estarán determinadas por los resultados del conflicto en Ucrania.

Cómo deben comportarse Rusia y sus vecinos entre sí

El experto afirma que, en medio de la operación militar en Ucrania, Rusia tiene "una imagen distorsionada de cómo debe comportarse con los países vecinos y de cómo los vecinos deben comportarse con Rusia", ya que Moscú la inició sin consultar con sus aliados y vecinos, mientras que las consecuencias de esta decisión les afectan de forma significativa.

"Los países que se encuentran entre potencias fuertes tienen que vigilar su comportamiento. Y hay cosas que [Rusia] no debe exigir a sus vecinos", dijo, señalando que, aunque Moscú "puede esperar que no se pongan del lado de sus adversarios", esto no significa que esos países deban apoyar plenamente su postura todo el tiempo.

Añadió que si bien algunos países vecinos apoyan a Moscú "por sus propias razones", como lo hace Bielorrusia, no hay que esperar que otros hagan lo mismo. Por ejemplo, Rusia no puede esperar que Kazajistán, que busca tanto mantener buenas relaciones con el Kremlin como defender sus propios intereses en la arena mundial, esté dispuesto a "tirarse delante de un tren" si quiere "construir relaciones a largo plazo".

El politólogo también subraya que "los juramentos públicos de lealtad" de los países vecinos no tienen gran importancia, ya que lo más significativo es que desempeñarían un papel importante en "los intentos de Occidente de bloquear a Rusia", puesto que permitirían a Moscú llevar a cabo "esquemas inteligentes para eludir las restricciones y encontrar rutas alternativas".

Relaciones polémicas con varios vecinos

Lukiánov también habló del deseo de Moldavia y Georgia de seguir el mismo camino que los países bálticos y entrar en la OTAN. Según el experto, aunque los Estados bálticos ya son miembros de la Alianza Atlántica, esto no significa que sus lazos con Rusia "estén cortados para siempre", pero no hay que esperar ningún "avance en el futuro próximo". Sin embargo, está convencido de que la OTAN no se expandirá hacia Moldavia y Georgia, ya que haciéndolo "se pondría en una situación de posible confrontación directa con Rusia".

Al hablar de los vínculos de Rusia con Armenia y Azerbaiyán, dos países cuyas relaciones se tensaron a raíz del conflicto por la región de Nagorno Karabaj, Lukiánov destaca que Rusia es aliado militar de Ereván y ambas partes tienen un acuerdo de alianza, tanto bilateral como en el marco de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva (OTSC). Sin embargo, Moscú no quiere perjudicar sus relaciones con Bakú, especialmente en medio de los intentos de Turquía de extender su influencia en la región.

"El cambio de la balanza hacia Armenia no le gusta a Bakú, pero Rusia no renunciará a sus obligaciones ante Ereván, ya que le supondría enormes pérdidas de reputación. [...] Pero aquí también todo dependerá de los resultados de la operación en Ucrania", concluyó.

Cabe destacar que, en lo que respecta a la coexistencia con Ucrania después del fin del conflicto, el académico señala que actualmente esta cuestión no se plantea, "quizá porque nunca habrá que discutirlo, o quizá por alguna otra razón".

Perspectivas de las relaciones entre Rusia y Occidente

De acuerdo con Lukiánov, los próximos 10 años serán difíciles para la comunidad internacional, ya que el telón de acero está cayendo y en este caso no por iniciativa de Kremlin. A pesar de que los "dirigentes rusos han decidido cambiar radicalmente la trayectoria del desarrollo del país", Moscú sigue incrustada en el sistema global centrado en Occidente, de la misma manera que sigue dependiendo de "algunos factores externos", como mercados extranjeros y tecnologías.

"Actualmente Rusia conscientemente rechaza participar en este sistema en las condiciones de Occidente, y tendrá que confiar mucho más en sus propias fuerzas, y esto es una cuestión de desarrollo interno. Todo depende de cómo se desarrolle en el contexto de escasez de muchos servicios, componentes y capacidades", asegura el experto, subrayando que se trata de "una elección consciente" en el camino hacia la soberanía tecnológica o al menos hacia "una vuelta al modelo soviético", con su producción independiente en sectores estratégicamente importantes.

A su juicio, durante los próximos 10 años Rusia estudiará sus "reservas internas y oportunidades de desarrollo" para adaptarse a la "vida sin Occidente", a la vez que todo el mundo entrará en una "época de cambios cardinales".