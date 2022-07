Trump anuncia que ya tomó una decisión sobre su participación en las elecciones presidenciales de 2024

El exmandatario estadounidense Donald Trump admitió haber tomado ya una decisión sobre su participación en las próximas elecciones presidenciales, de 2024. "Bueno, en mi propia mente, ya he tomado esa decisión, así que ya no influye nada. En mi mente, ya he tomado esa decisión", enfatizó durante una entrevista publicada este jueves por Intelligencer.

Trump señaló que había querido anunciar sus planes el 4 de julio, Día de la Independencia de Estados Unidos, pero fue disuadido de hacerlo por sus hijos, así como por el senador republicano Lindsey Graham y el líder de la minoría de ese partido en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy. Explicó que ese día "no era el mejor momento para hacer anuncios", ya que muchos estadounidenses se van de vacaciones.