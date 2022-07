Elon Musk se ve obligado a dar explicaciones a un ente regulador de EE.UU. por un tuit sobre la adquisición de Twitter

La Comisión de Bolsa y Valores de EE.UU. (SEC, por sus siglas en inglés) pidió a Elon Musk explicaciones sobre un mensaje que publicó en mayo, en el que planteaba dudas sobre si seguiría adelante con su plan de comprar Twitter, informaron medios locales.

De acuerdo con una carta revelada este jueves por los abogados del magnate, el ente regulador le preguntó por escrito por qué no había expuesto su intención de suspender o abandonar el acuerdo, a pesar de haber expresado ya en un tuit del 17 mayo que este "no podía avanzar" hasta que el servicio de microblogueo proporcionara más datos sobre cómo manejaba las cuentas falsas o de 'spam'.

"El término 'no puede' sugiere que el señor Musk y sus afiliados están ejerciendo un derecho legal, bajo los términos del acuerdo de fusión, para suspender la concreción de la adquisición de Twitter, o que no tienen la intención de completarla (…) Sin embargo, observamos que el Anexo 13D [presentación financiera que hace un inversor cuando tiene la intención de asumir un papel activo de compra] no se ha modificado para reflejar el cambio material que aparentemente se ha producido", dijo la SEC.

Mike Ringler, abogado del empresario, respondió a las preguntas de la SEC en un documento fechado el 7 de junio. Allí argumenta que el tuit no obligaba a enmendar el Anexo 13D, ya que los planes y propuestas de su cliente respecto a la transacción no habían cambiado para ese momento.