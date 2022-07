Un hincha del Santos brasileño salta al campo e intenta agredir al portero del Corinthians (VIDEO)

Un hincha del Santos invadió el campo de juego e intentó agredir al portero del Corinthians, Cássio Ramos, al final del partido disputado este miércoles entre ambos clubes, en el que Santos ganó como local 1-0 por la vuelta de los octavos de final de la Copa de Brasil en el estadio Vila Belmiro de Sao Paulo.

ABSURDO: Um torcedor do Santos invadiu o gramado e tentou agredir o Cássio!pic.twitter.com/8YHpMnzCHo — Curiosidades Brasil (@CuriosidadesBRL) July 14, 2022

Luego de la clasificación del Corinthians a cuartos de final, tras imponerse 4-1 en el resultado global, Cássio estaba saliendo de su arco y caminando hacia la mitad de la cancha cuando el aficionado del Santos corrió hacia él con la intención de agredirlo con una patada.

Afortunadamente, tanto sus compañeros como jugadores rivales pudieron advertirle a tiempo para esquivar el ataque y derribar al agresor.

Asimismo, durante el trascurso del encuentro el árbitro suspendió el partido por varios minutos debido a que los hinchas del Santos arrojaron bengalas hacia el arco defendido por Cássio.

Por su parte, el Corinthians calificó el incidente como "inaceptable" y "lamentable".

"Petardos, invasión a la cancha y las agresiones a nuestros jugadores hacían peligrosa la salida al campo, dominado por un clima extremadamente hostil", manifestó el club en un comunicado en su cuenta de Twitter. Además, adelantó que pedirá "sanciones para que escenas como éstas no se repitan".

"No podemos generalizar. No todos los hinchas del Santos son así, pero ya no puede pasar. No sabemos cuál será el siguiente paso. Bromeamos, pero puede ocurrir una tragedia muy grave", advirtió Cássio.

En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Sao Paulo informó este jueves, citada por EFE, que cinco personas fueron detenidas en relación a los incidentes.