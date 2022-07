Indignación en México tras difundirse imágenes de policías enseñando a estudiantes de secundaria a usar armas de fuego

"No estoy de acuerdo en eso", dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.

Miembros de la Policía Municipal de Purísima del Rincón, en el estado mexicano de Guanajuato, enseñaron el uso de diversas armas de fuego a estudiantes secundarios, acción que ha causado indignación y el pronunciamiento de organizaciones no gubernamentales (ONG) y de las propias autoridades locales.

El hecho ocurrió el pasado fin de semana en la Secundaria Técnica 54 Mariano Matamoros de Purísima de Bustos, capital de Purísima del Rincón, donde se llevó a cabo un 'Rally de Prevención del Delito'.

En las redes sociales circularon las imágenes de los menores con las armas en las manos, mientras los uniformados los instruían sobre su uso. Esta situación encendió las alarmas en el país.

🔴 INCREÍBLE: POLICÍAS DAN CAPACITACIÓN A ADOLESCENTES CON ARMAS DE FUEGO REALES Estas imágenes fueron captadas en una secundaria de Guanajuato, en el municipio de Purísima del Rincón. pic.twitter.com/XgWwSjUWmm — Alexis Balbuena (@Alexis_Balbuen) July 15, 2022

¿Quién lo autorizó?

El director de Seguridad Pública de Purísima del Rincón, Benjamín Alejandro Vargas Hernández, confirmó que la oficina que dirige autorizó la intervención del área de Prevención del Delito en la escuela secundaria para dar orientación del uso adecuado del Sistema de Emergencias 911, así como orientar contra consumo de sustancias peligrosas y la prevención del delito.

En una nota de prensa del gobierno municipal, Vargas detalló que participaron miembros de la Comisión Nacional de Emergencia (CNE), Protección Civil y Bomberos, que se sumaron a los oficiales de Seguridad Pública.

Sin embargo, en el evento de orientación no estaba contemplada la manipulación de armas de fuego, por lo que se solicitó el inicio de una investigación al respecto.

"No se va a tolerar, el presidente municipal, Roberto García Urbano, fue claro en exigir que se determine responsabilidad y se aplique la sanción que determinen en su momento las instancias competentes, tanto asuntos internos, como las autoridades que de oficio han de hacer una investigación", comentó Vargas.

Las condenas

Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, mostró su desacuerdo en que policías hayan hecho esta práctica en Guanajuato.

"No estoy de acuerdo en eso, no estoy de acuerdo. Eso lo hacen en otros países, nosotros no debemos de copiar eso", dijo el mandatario en su conferencia de prensa matutina de este viernes.

Diversas organizaciones de la sociedad civil que trabajan en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes y en temas de justicia, seguridad y paz también expresaron, mediante un comunicado, su indignación y condena.

De acuerdo con estas organizaciones, las "niñas, niños y adolescentes son las principales víctimas de la grave crisis que en materia de derechos humanos se vive" en México.

Por ello, pidieron a las autoridades que "revisen sus protocolos en la realización de estas u otras actividades en las escuelas".

"Si bien son necesarias las acciones de prevención, estas deben priorizar y garantizar el derecho humano a una vida sin violencia y la construcción de una cultura de paz", reza el texto.

"Eliminar la violencia de la vida cotidiana de las infancias es una tarea lo suficientemente difícil como para que además sean las autoridades de seguridad pública quienes acerquen las armas de fuego a la niñez y adolescencia", reprochan.