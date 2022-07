Investigarán al 'tiktoker' colombiano Carlos Feria por videos virales donde hace bromas pesadas y maltrata a su hija de 4 años

Un 'tiktoker' colombiano será investigado por las autoridades de protección de los derechos de los niños luego de que se difundiera una serie de videos donde hace bromas pesadas y da malos tratos a su hija de cuatro años.

El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) informó en su cuenta de Twitter que el equipo de Defensoría de Familia contactará al creador de videos Carlos Feria y a su esposa, la 'tiktoker' Adriana Valcárcel, para "realizar verificación de derechos".

Tras esta publicación, la Defensoría del Pueblo publicó un trino donde manifestó que coincidía con el ICBF "en las acciones tomadas sobre el caso del influenciador Carlos Feria". Del mismo modo, recomendó que se le exija que tome un curso pedagógico sobre derechos de la niñez, como una de las medidas de protección de los derechos de la niña.

Coincidimos con @ICBFColombia en las acciones tomadas sobre el caso del influenciador Carlos Feria. Recomendamos que sea exigido tomar el curso pedagógico sobre de derechos de la niñez como una de las medidas de protección de los derechos de la niña. https://t.co/pQ4RZLgJC6 — Defensoría del Pueblo (@DefensoriaCol) July 15, 2022

Tras estos pronunciamientos, según El Tiempo, Feria le envió un mensaje directo al Instituto y compartió la captura de la conversación en sus estados de Instagram. Actualmente ya no aparecen en línea.

"Veo que quieren contactarnos por todo esto que hay en las redes sociales", escribió y agregó: "Te dejo mi número para que puedan tener una cita o si necesitan visitarnos".

Del mismo modo, Valcárcel, que tiene 26,3 millones de seguidores en TikTok, compartió en sus estados de la plataforma social un mensaje privado para el ICBF donde les manifiesta que espera que se pongan en contacto "y hablar sobre todo lo que está pasando".

¿Qué hay en el video?

En las redes se viralizó un video que fue compartido por la psicóloga Vanessa Tejada. Allí se ve un collage de varias grabaciones donde el 'tiktoker', que acumula 39,4 millones de seguidores en esa plataforma, le hace bromas pesadas a su hija, le grita y le infunde temor.

En el primer clip, Feria, acompañado de su esposa, deja caer a propósito una bolsa llena de objetos en el inicio de una escalera mecánica, lo que impide que su hija pueda subir junto a sus padres.

En otro, el hombre grita violentamente y tira al piso un objeto mientras que la niña lo mira asustada. En otra secuencia, el también cantante le escupe agua en la boca a la infante, que pensaba que su padre le daría un beso, frente a las carcajadas de su madre. En la pieza se observa la cara de desconcierto de la menor.

Finalmente, en un video más, Feria explota un globo lleno de agua, que cae sobre el cabello de la niña, que no se lo esperaba, y que nuevamente se nota confundida y desconcertada.

Estos registros fueron comentados por Tejada, que afirmó en su publicación que "la figura parental del niño es sumamente importante en su desarrollo" y que "está muy de moda ser 'influencers', ¿pero a costa de qué?".

"Es preocupante este tipo de conductas pero más preocupante es quienes consumen y les parece atractivo este tipo de contenido", agregó.

Mientras las imágenes con las acciones de Feria transcurren, se escucha la voz de Tejada que dice: "Quien ama, protege, no normaliza la violencia camuflada de 'solo es un juego'. Con los niños no se juega, no se monetiza, porque son inocentes y no entienden de bromas pesadas".

Esta no es la primera vez que Feria se ve envuelto en situaciones de maltrato familiar. En junio pasado, se viralizó una grabación donde en medio de una discusión, aparece dándole un fuerte empujón a su esposa que pierde el equilibrio y cae al piso. La escena fue presenciada por la hija de ambos.

Tras conocerse las imágenes, el 'tiktoker' salió junto a Valcárcel en una transmisión en vivo donde afirmó que el hecho había ocurrido en 2021, que no eran la única pareja que pasaba por ese tipo de situaciones, que trabajaba en el control de sus emociones "de la mano de Dios" y que había pedido perdón a su esposa e hija.

"Ustedes lo ven tan mal porque somos personajes públicos, pero esto pasa todos los días, hay maltratos, hay peleas fuertes entre parejas, hay hombres que le quitan la vida a una mujer, hay mujeres que le quitan la vida a un hombre", agregó en el video. En esa oportunidad fue duramente criticado por normalizar la violencia de género.