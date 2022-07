El Congreso del Perú rechaza acoger la asamblea de la OEA en Lima al no aceptar la solicitud del organismo de instalar un baño mixto

El Congreso del Perú rechazó este jueves acoger en Lima el 52 período ordinario de sesiones de la Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA) al oponerse a la solicitud del organismo sobre la instalación de un baño mixto.

Durante el tratamiento de la normativa que habilitaba a la capital ser sede del cónclave, parlamentarios conservadores consideraron la solicitud de la OEA como una intromisión al derecho interno peruano y parte de una "ideología de género".

Finalmente, con 55 votos en contra, 44 a favor y 16 abstenciones, el pleno del Parlamento, dominado por legisladores conservadores, denegó la solicitud de la OEA.

Se sustenta el proyecto de RL 2548, propone aprobar el acuerdo entre el gobierno de Perú y la secretaría general de la OEA, relativo a la celebración del quincuagésimo segundo periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General.

El documento enviado por el organismo a Perú señalaba que el Gobierno debía "garantizar un acceso adecuado a las instalaciones de los sanitarios" para todos los participantes en la Asamblea General, por lo que debía poner a disposición "de los asistentes, además de los baños comunes, baños individuales y, al menos, un baño neutro".

"Mi posición personal es no votar a favor de esta ratificación y pedirle a la OEA y a nuestro representante en el organismo que, por favor, no suscriban un acuerdo que contenga de contrabando ideología de género u otro tipo de intenciones legislativas en nuestro derecho interno", cuestionó el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, Ernesto Bustamante (Fuerza Popular).

Cómo harán esos congresistas cuando viajan, porque todos los baños son neutros en los aviones.El nivel de prejuicios y mediocridad en el debate pasará a la historia.

Si bien la mayor parte de las voces disidentes provinieron de los bloques de derecha, también desde el izquierdista Perú Libre, al que hasta hace poco pertenecía el presidente Pedro Castillo, se oyeron críticas a la solicitud de la OEA.

El ex primer ministro Guido Bellido lamentó que el organismo internacional "esté preocupándose de los baños" y hasta deslizó que probablemente se trate de "una broma". "Perú es un país que tiene soberanía. Quien quiera venir al Perú, que venga bajo nuestras condiciones. Si no, no", afirmó.

En la tarde de este viernes, el ministro de Relaciones Exteriores, César Landa, pidió al Congreso reconsiderar la decisión del pleno al opinar que "perjudica gravemente la imagen internacional del Perú". "Son facilidades únicamente para esta Asamblea, sin generar obligaciones internacionales en el futuro", añadió en su cuenta de Twitter.

De esto estamos hablando.

Hasta el momento, la OEA no se ha pronunciado sobre la polémica.