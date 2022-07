Ivana Trump murió por un "impacto contundente en el torso" tras un accidente, aseguran autoridades forenses

Un alto funcionario de Nueva York conocedor del caso confirmó que las circunstancias del deceso de la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump son compatibles con una caída, y que no existen sospechas de criminalidad.

Autoridades forenses neoyorquinas aseguraron que Ivana Trump habría fallecido de manera accidental y como resultado de las heridas que sufrió tras caerse en su residencia del distrito de Upper East Side (Manhattan) este jueves, informa la agencia Reuters.

"El médico forense determinó que la causa de su muerte fueron las lesiones provocadas por un impacto contundente y accidental en el torso", informó este viernes un portavoz de la Oficina del Médico Forense de la Ciudad de Nueva York (OCME, por sus siglas en inglés).

"Habiendo publicado esta conclusión, la OCME no hará más comentarios sobre la investigación", añadió el vocero.

Entre tanto, un alto funcionario conocedor del caso le confirmó a la cadena NBC News que las circunstancias del deceso de la primera esposa del expresidente estadounidense Donald Trump son compatibles con una caída y que no existen sospechas de criminalidad.

Este 14 de julio, miembros del Departamento de Bomberos de Nueva York acudieron al departamento de Ivana, de 73 años, tras recibir una llamada por un presunto paro cardíaco. A su llegada, las autoridades encontraron a la septuagenaria sin vida y al pie de las escaleras de caracol del primer piso de la propiedad. De acuerdo con el diario The New York Times, dos funcionarios cercanos al caso comentaron que la Policía no había encontrado señales de entrada forzada en la casa y que se estaba investigando si pudo haber caído por dichas escaleras.