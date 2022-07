"No es el patio trasero de nadie": China responde a Biden, que dijo que EE.UU. no puede crear en Oriente Medio un vacío que "llenen China o Rusia"

China afirmó este viernes que la región de Oriente Medio no es el patio trasero de nadie y que sus habitantes desean desarrollo y seguridad.

"Oriente Medio es la tierra de su gente, no es el patio trasero de nadie. Allí no hay ningún supuesto 'vacío'", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin, en una rueda de prensa cuando se le pidió que comentara las palabras del presidente estadounidense, Joe Biden, que afirmó que Washington "puede continuar liderando en Oriente Medio y no crear un vacío que sea llenado por China y/o Rusia, contra los intereses tanto de Israel como de EE.UU.".

El vocero aseveró que "Oriente Medio aún no está tranquilo, con el covid-19 planteando un desafío prolongado para el desarrollo regional y el desbordamiento de la crisis de Ucrania que afecta la seguridad regional". Por lo tanto, destacó que sus habitantes "quieren desarrollo y seguridad más que cualquier otra cosa" e instó a la comunidad internacional, especialmente a las grandes potencias, a priorizar la ayuda a estos países.

China siempre ha apoyado al pueblo de Oriente Medio en la "exploración independiente de sus propias vías de desarrollo", y ha respaldado a las naciones de la región para "resolver las cuestiones de seguridad regional a través de la solidaridad y la cooperación", subrayó Wang.

"Hemos realizado esfuerzos incansables y desempeñado nuestro debido papel para salvaguardar la paz, promover el desarrollo y facilitar la resolución justa y razonable de los problemas críticos en la región. Estamos listos para trabajar junto con la comunidad internacional para contribuir positivamente a la paz y el desarrollo en Oriente Medio", concluyó.