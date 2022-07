El Pentágono sostiene que no rastrea las armas suministradas a Ucrania

El Departamento de Defensa estadounidense ha destacado este viernes que no hay signos de que sus armas entregadas a Ucrania se utilicen en otro lugar, solo en los enfrentamientos con el Ejército ruso.

"No rastreamos las armas. Y francamente, me refiero a que sabemos bien que los ucranianos usan el armamento abastecido por nosotros, y no hemos visto ningún indicio de que estas armas hayan ido a otra parte que no sea para luchar contra los rusos", insistió un vocero del Pentágono en sesión informativa.

Contestando a la pregunta de una periodista de Politico de por qué el Departamento de Defensa está tan seguro de que las armas entregadas a Kiev están allí y se usan para los fines previstos si no rastrea dichas armas, el vocero ha dicho que "no observar y no saber a dónde van estos armamentos son cosas diferentes".

Según varias fuentes, hay evidencias de casos de venta de armamento occidental suministrado a las Fuerzas Armadas de Ucrania mediante la web oscura.

En mayo, la directora ejecutiva de Europol, Catherine De Bolle, expresó su inquietud con respecto a las entregas de armas occidentales a Ucrania. Manifestó que el equipamiento militar puede caer en manos de terroristas a través del mercado negro.