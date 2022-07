Un diputado ucraniano amenaza con "reeducar" a los serbios y a su presidente y Belgrado le responde

El diputado de la Rada Suprema —el Parlamento de Ucrania— Alexéi Goncharenko prometió este jueves "reeducar" a la población serbia, provocando la crítica del Belgrado.

El proceso de reeducación es difícil y será desagradable para los serbios, pero está a nuestro alcance

El legislador escribió en su canal en Telegram que leyó "las declaraciones del presidente serbio sobre la guerra contra Rusia y que Ucrania debe rendirse". En ese contexto, admitió que los actuales son tiempos difíciles para su país, pero que podrán "vencer en última instancia". "Pero definitivamente no olvidaremos a Serbia ni a su presidente. Y luego será interesante observar a Serbia con 6 millones [de habitantes] y su intención de adherirse a la UE. Creo que nosotros y los hermanos croatas vamos a observar y recordar, recordar, recordar. El proceso de reeducación es difícil y será desagradable para los serbios, pero está a nuestro alcance", indicó.

Las declaraciones de Goncharenko se produjeron después de que el presidente de Serbia, Aleksandar Vucic, afirmara que el mundo se encuentra en un estado de conflicto global, ya que el conflicto en Ucrania es una guerra entre Occidente y Rusia. "Debemos entender que, en medio de una guerra mundial, hay que dejar de hablar de una guerra regional o local. Todo el mundo occidental está en guerra contra Rusia con la ayuda de los ucranianos. Este es un conflicto global", dijo el mandatario serbio.

Además, afirmó que después de que Rusia cumpla con sus planes en Séversk, Bajmut y Soledar, y alcance la línea de Sláviansk, Kramatorsk, y Avdéyevka, Putin hará una propuesta a Occidente. "Si no la aceptan, nos espera un infierno a todos. Y no la aceptarán", dijo.

En Serbia los presidentes "no se proclaman en las plazas"

Las palabras de Goncharenko no quedaron sin reacción desde Belgrado. El ministro del Interior del país balcánico, Aleksandar Vulin, respondió que su país no será reeducado por los seguidores del líder ultranacionalista Stepán Bandera o de los nazis croatas. "Sé hasta qué punto les molesta que Serbia tenga un líder libre y valiente y todos los serbios [tienen] a su presidente. También sé que nosotros, los serbios, nos enorgullecemos de Vucic, porque nosotros mismos lo elegimos. En Serbia los presidentes se eligen en elecciones libres y no se proclaman en las plazas o en el Maidán", expresó a RIA Novosti.

También el mandatario serbio se manifestó al respecto y dijo que le desea a Ucrania "todo lo mejor". "Les deseo a Ucrania y al pueblo ucraniano todo lo mejor, y, en cuanto a los croatas, que hagan su trabajo", recogen este sábado sus declaraciones los medios locales.