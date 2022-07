El jefe de la Fuerza Aérea del Reino dice que sus pilotos entrenan combates aéreos cercanos para contrarrestar a Rusia

El jefe de la Real Fuerza Aérea del Reino Unido, Mike Wigston, aseguró este viernes, en una entrevista concedida a Sky News, que sus pilotos están entrenando con sus aliados para estar preparados para participar en combates aéreos cercanos en caso de un eventual conflicto con Rusia.

"No tengo ninguna duda de que Rusia es la amenaza más apremiante para la seguridad del Reino Unido y Europa", comentó Wigston, quien aseveró que tanto los aviones británicos como su tripulación deben "estar listos para apoyar" a sus "aliados de la OTAN" para "defender" sus territorios y por ello realizan entrenamientos de combates cercanos.

"No tengo ninguna duda de que esa es la amenaza clara y presente para la que nos estamos entrenando para estar preparados", indicó. No obstante, reiteró que espera que no suceda ningún enfrentamiento, confiando en que la política de "disuasión funcione", pero en caso de que "Rusia agreda a un Estado de la OTAN", estarían dispuestos a actuar.

"Tenemos que estar preparados para eso", señaló Mike Wigston, agregando que "es la lección más importante para la seguridad europea" tras el reciente conflicto en territorio ucraniano.

Por su parte, el ministro británico de Adquisiciones de Defensa, Jeremy Quin, anunció este viernes un acuerdo con la industria militar de 2.350 millones de libras esterlinas (unos 2.700 millones de dólares) para actualizar con varias tecnologías su flotilla de cazas Eurofighter Typhoon. El principal propósito de esta inversión es equipar las aeronaves con "el radar más avanzado del mundo".