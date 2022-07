Un alto funcionario saudita "no escuchó" a Biden culpar a Bin Salmán por el asesinato de Khashoggi pese a que Biden dice que sí lo hizo

El ministro de Estado para Relaciones Exteriores de Arabia Saudita, Adel al Jubeir, "no escuchó" al presidente estadounidense, Joe Biden, culpando al príncipe heredero Mohammed bin Salmán por el asesinato del periodista de The Washington Post Jamal Khashoggi en 2018, una cuestión que supone una controversia clave entre las dos naciones.

"No escuché esa frase en particular", dijo Al Jubeir a una corresponsal de Fox News. "El presidente mencionó que EE.UU. está comprometido con los derechos humanos", ya que es "parte de la agenda de todos los presidentes", agregó el alto cargo saudita con respecto a los detalles de la reunión entre ambos líderes en el marco de la visita que realizó Biden al país árabe.

El viernes, Biden señaló a los periodistas que le había dicho al príncipe heredero de Arabia Saudita que creía que él era responsable del asesinato de Khashoggi. "Con respecto al asesinato de Khashoggi, lo planteé en la parte superior de la reunión, dejando en claro lo que pensaba en ese momento y lo que pienso ahora", dijo Biden. "Él básicamente afirmó que no era personalmente responsable de eso. En ese momento le indiqué que pensaba que sí lo era. Me respondió que no era personalmente responsable de ello y que tomó medidas contra los que sí lo eran", agregó el presidente norteamericano.

Biden niega esta versión

No obstante, el inquilino de la Casa Blanca, a su regreso este sábado de la gira por Oriente Medio, negó la versión del funcionario saudita. Cuando se le preguntó a Biden si Adel al Jubeir estaba diciendo la verdad, el presidente fue taxativo: "No".

Además, Biden fue preguntado si lamentaba su saludo golpeando los puños con Mohammed bin Salmán, un gesto desenfadado que fue ampliamente criticado debido a que la Inteligencia estadounidense llegó a acusar al Bin Salmán de ser responsable del asesinato de Khashoggi.

"¿Por qué no hablan de algo que importe? Responderé con mucho gusto una pregunta que importe", fue la reacción de Biden.