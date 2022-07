Jugadores de futbol utilizan por primera vez cámaras corporales en el enfrentamiento entre el Colonia y el AC Milan (VIDEO)

El partido amistoso disputado este sábado entre el Colonia (Alemania) y el AC Milan (Italia) fue el escenario para probar una nueva tecnología dentro del futbol. Se trata de la incorporación de una cámara corporal con inteligencia artificial acoplada en la ropa de los jugadores.

Durante el encuentro, disputado en la cancha del estadio Rhein Energie, dos futbolistas del Colonia, Timo Hübers y Tim Lemperle, portaron dos chalecos equipados con 'bodycams', mientras que otros saltaron al terreno de juego con micrófonos, así como con suelas especiales en los botines para captar diversos datos de seguimiento.

Entre las escenas grabadas con el novedoso dispositivo destacan los goles anotados por el atacante del Milan, Olivier Giroud, que abrió el marcador en el minuto 15, y definiría sutilmente por encima del arquero para marcar el segundo gol del cuadro 'rossoneri' en el minuto 36.

Questa fa vedere tutta l’azione, forse rende di più 😭 pic.twitter.com/xeQZDBkJ2h — Theåo 17 (@prioritaacmilan) July 16, 2022

Asimismo, quedó registrado el tanto de Florian Dietz, en el minuto 86, que pondría cifras definitivas en la derrota 2-1 de la oncena germana.

Aus dieser Perspektive habt ihr ein #effzeh-Tor noch nie gesehen! ⚽️😍Schaut euch das Tor von Florian Dietz aus der Bodycam-Sicht von Tim Lemperle an. 👀Hier Feedback zum Innovation Game geben und Preise gewinnen 👉 https://t.co/1H72TKyAcp____#KOEACM#innovationgamepic.twitter.com/JuDoxHh8S8 — 1. FC Köln (@fckoeln) July 16, 2022

"Me costó un poco acostumbrarme a llevar la cámara en el cuerpo, ya que hacía bastante calor por debajo. No me limitaba, pero se notaba que la llevaba", comentó Hübers después del encuentro.

Por su parte, Kingsley Ehizibue señaló que "no sentía el micrófono que llevaba. Creo que algunas de las innovaciones de hoy son bastante interesantes para los aficionados".

Los dispositivos, desarrollados por la empresa MindFly, forman parte de las nuevas tecnologías del llamado 'Juego de la Innovación', que actualmente está siendo probado en el torneo amistoso de la Telekom Cup. Según señaló la firma, el objetivo es brindar al espectador una perspectiva en primera persona de las acciones a nivel de cancha.

