Exigen la renuncia de una ministra en Francia por sus comentarios homofóbicos

Los comentarios de una ministra del Gobierno francés que estigmatizan a las personas pertenecientes a la comunidad LGBTQ generaron polémica en el país, donde muchos han pedido la renuncia de la alta funcionaria.

La semana pasada, Caroline Cayeux, recién nombrada ministra de Relaciones Regionales, fue cuestionada sobre las declaraciones que hizo en una entrevista en 2013 sobre la ley que permite el matrimonio entre personas del mismo sexo y la adopción entre parejas homosexuales. En ese entonces, Cayeux calificó la legislación como "una reforma de capricho" y "de diseño que va contra natura".

"Mantengo mis comentarios. Siempre dije que, si se votaba la ley, la aplicaría", señaló ahora la ministra. "Tengo muchos amigos entre todas esas personas y estoy siendo objeto de un juicio injusto. Eso me molesta", agregó.

Tras esos comentarios, que fueron motivo de una dura crítica contra la alta funcionaria, varias asociaciones contra la discriminación presentaron una denuncia por insulto público.

Ante ello, Cayeux expresó su arrepentimiento, diciendo que sus palabras fueron "inapropiadas". "Lo lamento profundamente. […] La igualdad de derechos debe ser siempre una prioridad en nuestro trabajo", tuiteó la semana pasada.

Más tarde, reiteró en una entrevista con Le Parisien que lamentaba lo dicho. "Los comentarios mencionados se remontan a diez años atrás", indicó la ministra. "Y si bien no puedo negar haberlos hecho, obviamente no los volvería a utilizar y me arrepiento. Puedo entender que estos torpes comentarios hayan podido doler tanto", añadió Cayeux, afirmando que escribió una carta a los grupos contra la discriminación para disculparse.

Reacciones

El pasado sábado, más de cien personas destacadas de Francia publicaron en Le Journal du Dimanche una carta en la que cuestionaron por qué Cayeux sigue en el Gobierno.

"¿Cómo podemos aceptar que un miembro del Gobierno, cuya función principal es garantizar la aplicación de las leyes, pueda llamar 'esas personas' a ciudadanos franceses? ¿Cómo no ver que, en su mente, no pertenecen a la misma categoría de ciudadanos?", se preguntaron los firmantes, que incluyeron al ex primer ministro Manuel Valls, varios miembros del Parlamento, un medallista olímpico, médicos y artistas, entre otras personalidades.

Los signatarios sostuvieron que los comentarios de la ministra "socavan nuestros esfuerzos diarios para que se respeten los principios republicanos en nuestros territorios". "No se trata de defender a tal o cual comunidad, sino del respeto del principio de igualdad y legalidad por parte de un miembro del Gobierno", aseveraron.

Entretanto, los comentarios de Cayeux también causaron confusión en el Ejecutivo francés. El portavoz del Gobierno, Olivier Véran, tachó sus declaraciones de "comentarios anacrónicos". Mientras que el ministro de Transporte, Clement Beaune, que es gay, calificó los comentarios de "extremadamente hirientes".