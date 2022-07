Putin: Ante el bloqueo deliberado de acceso a altas tecnologías, Rusia no se va a rendir ni va a retroceder décadas

Las sanciones impuestas por Occidente contra Moscú no harán que Rusia se vaya desarrollando de manera separada del resto del mundo, afirmó el presidente ruso, Vladímir Putin.

"Es bien sabido que se están utilizando contra nuestro país, de forma deliberada, no solo las restricciones, sino el cierre casi total del acceso a los productos extranjeros de alta tecnología. [...] Está claro que se trata de un gran reto para nuestro país. Pero no solo que no vamos a darnos por vencidos, ni a sentirnos perdidos, ni, como predicen algunos de nuestros 'benefactores', a retroceder décadas", declaró Putin durante una reunión del Consejo sobre desarrollo estratégico y proyectos nacionales.

Respecto a la cantidad de dificultades a las que se enfrenta el país, Rusia buscará nuevas soluciones aprovechando la base tecnológica ya existente, sostuvo el mandatario.

"Está claro que no podemos desarrollarnos aislados del resto del mundo, y no será así. En el mundo de hoy, no se puede rodear todo con un compás y poner una gran valla", aseguró.