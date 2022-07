López Obrador descarta la participación de la DEA en la captura del narcotraficante mexicano Caro Quintero

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseguró este lunes que la DEA no participó de ninguna manera en la captura de Rafael Caro Quintero, exlíder del Cártel de Guadalajara, ocurrida el viernes pasado.

"No tuvieron injerencia directa", afirmó el mandatario durante su conferencia de prensa, en medio de las especulaciones sobre el papel que jugó la agencia estadounidense.

"A veces la DEA participa (en operativos), tiene sistemas de información, hay cooperación, eso está establecido, está escrito cuando se le requiere pero últimamente no ha habido", afirmó.

López Obrador precisó que hace tiempo se realizó una solicitud a través de la Cancillería mexicana para que la DEA cooperara en la búsqueda de información sobre Caro Quintero, lo que finalmente no se concretó.

"A partir de ahí, y desde antes, la Secretaría de Marina de México llevó a cabo toda la investigación y la aprehensión", insistió al explicar que la DEA suele ofrecer equipos o drones, lo que no ocurrió en este caso, por lo que descartó por completo que agentes de EE. UU. hayan ubicado a Caro Quintero para después informarle a la Marina, como se especuló en un principio.

Además de que no brindaron ningún tipo de información, subrayó, en el operativo tampoco participaron elementos de la DEA. "Ya no es como antes", dijo en referencia a operativos realizados en gobiernos anteriores en los que hubo una indebida injerencia de la agencia estadounidense con el aval de las autoridades.

Las especulaciones sobre el papel de EE. UU. se deben a que el martes pasado López Obrador se entrevistó con Joe Biden en Washington y sólo tres días después se logró la captura de uno de los narcotraficantes más buscados por el gobierno de ese país.

El presidente mexicano reiteró que la gira no tuvo nada que ver con el operativo, ni fue una "promesa" a su colega estadounidense. "Un presidente no puede ir a tratar un asunto de un presunto delincuente con otro presidente. Aquí hay la decisión de que se haga valer un auténtico estado de derecho, no son negociones en lo oscurito con nadie", afirmó.

"Entendía que me habían pedido en Washington que yo actuara como sostienes los politiqueros del conservadurismo, (pero) somos un gobierno independiente, autónomo y actuamos de conformidad con nuestra constitución y leyes. Ya no es el tiempo de que se arrodillaban los presidentes. Eso ya no, ya es una nueva realidad", dijo.

Por otra parte, reconoció que el pedido de extradición contra Caro Quintero, tramitado por EE. UU, está en marcha, aunque desde el sábado los abogados del narcotraficante comenzaron a tramitar amparos para que cumpla su pena en una prisión mexicana.

"Se está pidiendo la protección del señor Caro Quintero mediante recursos de amparo. Se va a actuar. Vamos a cuidar que no haya corrupción ni actos contrario a la ley", señaló.

Caro Quintero era uno de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones de EE. UU. (FBI, por sus siglas en inglés), y fue detenido por agentes de la Marina en el estado de Sinaloa, al noroeste de México.

El operativo fue realizado por la Fiscalía General de la República (FGR) en coordinación con personal naval que localizó al capo escondido entre matorrales gracias a la ayuda de un perro de la Marina de nombre 'Max'.

Horas después de la captura del narcotraficante, la Secretaría de Marina reportó la caída de un helicóptero en un predio rural en el municipio de Los Mochis, en un accidente que dejó un saldo de 14 muertos y un herido grave.

Caro Quintero era buscado por los delitos de secuestro, tortura y asesinato en 1985 del oficial de la Administración de Control de Drogas de EE. UU. (DEA) Enrique 'Kiki' Camarena Salazar, un agente encubierto que operaba en México. También se le imputan delitos violentos en apoyo de la delincuencia organizada.

En 1985, Caro Quintero fue detenido en Costa Rica, trasladado a México y encarcelado. Tras 28 años de prisión, fue liberado en 2013 por un tecnicismo legal. Poco tiempo después la justicia mexicana volvió a ordenar su captura, pero el prófugo ya había desaparecido.

La detención del fundador del Cártel de Guadalajara ocurrió tres días después de la reunión entre el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, y su homólogo estadounidense, Joe Biden, celebrada en la Casa Blanca, en Washington D.C.

