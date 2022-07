Una sustancia química presente en el brócoli cura heridas el doble de rápido y podría reemplazar a los antibióticos

Científicos israelíes afirman haber utilizado una sustancia química hallada en ciertas verduras, como el brócoli o la coliflor, para hacer que las heridas se curen dos veces más rápido de lo habitual. Los resultados de este estudio fueron publicados en la revista Pharmaceutics.

Los investigadores de la Universidad Ben Gurion, en la ciudad de Beerseba, llevaron a cabo una serie de experimentos en cerdos lastimados y los trataron con antibióticos o con una forma sintética de diindolilmetano (DIM). Las heridas tratadas con antibióticos tardaron en promedio diez días en cicatrizar, mientras que la forma sintética de DIM sanó las heridas en tan solo cinco días.

El equipo afirma que la sustancia afecta la capacidad de las bacterias de funcionar con normalidad y espera poder desarrollar un fármaco basado en DIM para su uso en humanos. Este hallazgo podría convertirse en "una alternativa a los antibióticos del futuro", aseguran los científicos y explican por qué es más efectivo que el método tradicional.

"Los antibióticos matan la capa de bacterias que hay en la herida. Crece una capa de tejido nuevo, pero también hay tejido muerto y bacterias muertas", señaló el microbiólogo Ariel Kushmaro a The Times of Israel. "Con el DIM, como no se matan las bacterias, no queda una capa de tejido muerto ni bacterias muertas, por lo que la cicatrización es más rápida", detalló.

Actualmente, los investigadores están trabajando en la elaboración de una pomada para animales y están estudiando los posibles beneficios del DIM en la salud como aditivo alimentario.

Probar el diindolilmetano en heridas humanas –que es el objetivo a largo plazo– podría ayudar a plantear un nuevo enfoque en la medicina, totalmente diferente a los antibióticos, que probablemente se convertiría en un elemento básico en la lucha contra las bacterias en el futuro, recalca el medio.