Reuters: Gazprom declara "fuerza mayor" para suspender el suministro de gas a al menos tres clientes importantes de Europa

De acuerdo con una carta de Gazprom dirigida a sus socios, a partir del 14 de junio la empresa no puede cumplir con sus obligaciones de suministro debido a circunstancias "extraordinarias".

La compañía rusa Gazprom notificó a al menos tres de sus principales clientes europeos sobre la existencia de circunstancias de fuerza mayor que comprometen su suministro de gas, según una carta fechada al 14 de julio a la que Reuters tuvo acceso.

Según la agencia, la carta decía que Gazprom, que tiene el monopolio de las exportaciones de gas ruso por gasoducto, no puede cumplir con sus obligaciones de suministro debido a circunstancias "extraordinarias" fuera de su control.

La declaración, según Reuters, entró en vigor a partir del 14 de junio.

El aviso de Gazprom se refiere a las entregas a través del gasoducto Nord Stream-1 (NS1), que es la ruta principal de suministro a Alemania.

Posibles consecuencias

La disposición de fuerza mayor generalmente está prevista por los contratos comerciales y determina circunstancias extraordinarias que eximen a una parte de sus obligaciones. La declaración de Gazprom no significa necesariamente que la compañía dejará de suministrar gas a la Unión Europea por completo, sino que no puede ser señalada como responsable si no cumple con las disposiciones del contrato.

Sin embargo, Reuters apunta que la declaración de fuerza mayor puede conducir a una mayor escalada en el deterioro de las relaciones entre Rusia y Occidente causado por la operación militar en Ucrania.

¿Qué socios de Gazprom recibieron la carta?

El 18 de julio, varios medios revelaron que al menos tres compradores de gas habían recibido una advertencia de Gazprom sobre la declaración de fuerza mayor.

Reuters detalla que la carta a la que tuvo acceso fue dirigida a la gasístitica alemana Uniper. "La compañía declaró retroactivamente una fuerza mayor con respecto a los volúmenes de suministro de gas anteriores y actuales", dijo un portavoz de Uniper.

La empresa alemana considera que este requisito es injustificado y lo ha rechazado formalmente.

RWE, el mayor productor de energía de Alemania y otro importador de gas ruso, también reveló que había recibido un aviso de fuerza mayor. "Por favor, comprendan que no podemos comentar sobre los detalles o nuestra opinión legal", declaró la compañía a Reuters.

El nombre del tercer cliente que recibió el aviso se desconoce.

Gazprom por el momento no se ha pronunciado al respecto.

Causas de la reducción del suministro de gas ruso

La Unión Europea tiene previsto reducir su dependencia a los combustibles fósiles rusos para 2027, así como aumentar el uso de fuentes de energías renovables. Esta decisión se tomó después del inicio de la operación militar especial de Rusia en Ucrania.

No obstante, por el momento, los países europeos aún seguirán dependiendo del suministro ruso.

En junio, Gazprom anunció que se veía obligada a disminuir el flujo de gas a través del gasoducto Nord Stream-1 debido a que la compañía alemana Siemens aún no le había devuelto una turbina utilizada para bombear el gas que se encontraba en reparación.

El 17 de julio, la turbina Siemens Energy para la estación de compresor 'Portovaya' del gasoducto NS1 fue enviada desde la planta donde estaba siendo reparada en Canadá a Alemania en avión.