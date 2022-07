Suiza se niega a tratar en sus hospitales a militares ucranianos heridos

Algunos cantones suizos propusieron en mayo prestar atención médica a los heridos ucranianos en sus hospitales en respuesta a una solicitud del Centro Euroatlántico de Coordinación de Respuesta a Desastres de la OTAN, sin embargo, el Gobierno federal de Suiza ha vetado dicha iniciativa, informan medios locales.

El ente coordinador del servicio médico nacional, la Oficina Federal de Salud Pública, y el Departamento de Asuntos Exteriores examinaron la propuesta durante tres semanas y rechazaron la admisión de ucranianos heridos por razones legales y prácticas. Las principales objeciones fueron que violaría el estatus de Suiza como Estado neutral según el derecho internacional.

En particular, la Convención de Ginebra y el Acuerdo de La Haya de 1907 requieren que los Estados neutrales garanticen que los soldados rehabilitados no vuelvan a participar en operaciones militares después de su recuperación, algo que las autoridades no pueden hacer. Respecto a los civiles heridos, el Gobierno explicó que es casi imposible distinguir a los civiles de los soldados.

En cambio, los funcionarios suizos prefieren asistir a los heridos canalizando ayuda humanitaria a los hospitales civiles en Ucrania.

Según cálculos de las Naciones Unidas, el conflicto librado en el país eslavo ha dejado por lo menos 6.520 heridos solo entre la población civil desde finales de febrero pasado.