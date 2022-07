López Obrador revela el contenido de la carta que envió a Biden sobre Julian Assange

El mandatario mexicano destacó que el fundador de WikiLeaks "no cometió ningún delito grave".

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó este lunes que había enviado una carta a su homólogo estadounidenses, Joe Biden, para pedir la libertad del activista y fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

En su conferencia matutina, el mandatario dio detalles del contenido de la misiva, en la que recalca que Assange "no cometió ningún delito grave, no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad".

En el texto, López Obrador le expuso a Biden que la detención del activista "iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión", por lo que abogó por su exoneración. Sin embargo, admitió que aún no ha obtenido respuesta: "Tengo que ser respetuoso, tengo que esperar a que lo analice y se den los tiempos", apuntó.

Del mismo modo, reiteró su ofrecimiento de "protección y asilo" para Assange, quien está acusado en EE.UU. de filtración masiva de documentos confidenciales.

El fundador de WikiLeaks se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh desde abril de 2019, cuando los tribunales británicos se hicieron cargo de decidir sobre la extradición de Assange a EE.UU.

Un juzgado rechazó inicialmente la solicitud de extradición admitiendo que Assange podría suicidarse o sería objeto de un trato inhumano en el país norteamericano. Sin embargo, Washington apeló con éxito el fallo y ofreció garantías a Londres de que se respetarían sus derechos.