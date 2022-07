Bolsonaro critica el sistema electrónico de voto en Brasil ante unos 40 embajadores

A menos de tres meses de los comicios en los que buscará la reelección, el presidente brasileño Jair Bolsonaro volvió a criticar las supuestas debilidades del sistema electoral en el país suramericano.

En un acto celebrado en la residencia presidencial en Brasilia, al que asistieron cerca de 40 embajadores, Bolsonaro afirmó que "el sistema es completamente vulnerable". Se trata de una afirmación, sin sustento, que ha hecho el mandatario desde hace varios años.

De acuerdo con el presidente de Brasil, a quien las encuestas sitúan en segundo lugar de las preferencias, por debajo del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, el sistema de voto electrónico en Brasil se presta para el fraude.

En medio de esta campaña, Bolsonaro aprovechó el encuentro con representantes extranjeros para sembrar dudas sobre el proceso electoral. Así, el mandatario afirmó que las elecciones de 2018, en las que ganó en segunda vuelta, "no fueron totalmente transparentes".

El jefe de Estado se refirió a un supuesto ataque de piratas informáticos, en los pasados comicios, en el que ingresaron al sistema de votación electrónica, reportó AFP.

Según concluyó la Policía, este hecho no habría comprometido el proceso electoral. No obstante, el mandatario afirmó que el sistema de votación brasileño "no es auditable".