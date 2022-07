EE.UU. amenaza con sanciones si Irán entrega drones a Rusia

El portavoz del Departamento de Estado de EE.UU., Ned Price, afirmó este lunes en rueda de prensa que la entrega de drones de Irán a Rusia conllevaría una serie de sanciones por parte de Washington y varios países.

"Cualquier transferencia de este tipo implicaría una serie de sanciones que tenemos en la reserva y supuestamente una serie de sanciones que los países de todo el mundo tienen en la reserva. Así que esto es algo que vamos a seguir vigilando", destacó el vocero.

Previamente, The New York Times reportó este domingo que Irán ha llegado a un acuerdo con Rusia para suministrar 300 vehículos aéreos no tripulados que se utilizarán en Ucrania. El periódico también escribió, refiriéndose a dos funcionarios estadounidenses, que Rusia ha agotado la mayoría de sus armas guiadas de precisión, así como muchos de los aviones no tripulados que ha empleado para ayudar a la artillería de largo alcance a alcanzar los objetivos en el país vecino.

La semana pasada, el asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, ya declaró que Irán planea suministrar a Rusia "varios cientos" de drones y entrenar a los militares rusos para usarlos. El alto funcionario no proporcionó pruebas de sus afirmaciones ni reveló la fuente de los datos.

Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Hossein Amir Abdollahian, desmintió las declaraciones de Sullivan. "Tenemos diferentes formas de cooperación con Rusia, entre ellas en el ámbito de defensa: pero no vamos a ayudar a ninguna de las partes involucradas en esta guerra, porque consideramos que hay que detenerla", dijo.

A su vez, una fuente de la Cancillería rusa calificó los señalamientos del funcionario estadounidense de "bulo". "Otra afirmación absurda del alto portavoz estadounidense ha provocado un franco desconcierto en Moscú", señaló en declaraciones a la prensa.