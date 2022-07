¿Qué se sabe sobre el 'mano derecha' de Elon Musk?

El fundador de Tesla y SpaceX, Elon Musk, no puede prescindir de numerosos asesores y asistentes. En particular, su mano derecha es Jared Birchall, que no solo gestiona la fortuna personal del multimillonario, sino que también se ocupa de los problemas domésticos, consintiendo a veces los múltiples caprichos del empresario. Averigüemos lo que se sabe sobre el hombre que invariablemente permanece a la sombra de Musk.

Birchall fue reclutado por Musk en 2016, y algunos creen que no solo es el director financiero del empresario, sino que también tiene una gran participación en sus negocios y aun en su vida cotidiana. Entre otras cosas, Birchall está a cargo de organizar los vuelos del avión privado de Musk, vender propiedades inmobiliarias, contactar con banqueros e incluso contratar niñeras y guardias de seguridad.

Birchall también es director de Boring Company, miembro del consejo de la Fundación Musk y del consejo asesor de la Fundación Dogecoin. El lugarteniente del multimillonario fue nombrado recientemente gerente de la nueva planta de Tesla, que está siendo desarrollada por Horse Ranch LLC.

Los medios escriben, al citar a personas que conocen a Birchall, que el asesor de Musk es agradable y cortés, un hombre de familia que es líder en su iglesia local. "Jared es la persona más recta que jamás conocerás", dijo uno de sus antiguos colegas.

A menudo, sus compañeros lo describen como "agradable", pero incluso los que han interactuado con él admiten que nunca se han llevado una gran impresión, ya que habla poco.