Venezuela acusa al Gobierno de EE.UU. de enviar mercenarios para atacar instalaciones petroleras

El primer vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, responsabilizó al Gobierno estadounidense del "ataque" que ocurrió el domingo contra un gasoducto operado por la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa).

"Esto es parte de la política del imperialismo norteamericano, el ataque a las instalaciones petroleras. Traer para acá mercenarios, algunos de ellos detenidos, otros juzgados por intento de golpe de Estado y magnicidio en nuestro país, enviados por el Gobierno de EE.UU.", dijo Cabello, durante la reunión semanal de la Dirección Nacional del PSUV y destacó que el reciente ataque contra el gasoducto de Pdvsa, en el estado de Monagas, muestra que Washington "no descansa" en su objetivo de desestabilizar al país sudamericano.

"Este tipo de cosas deben enseñarnos a nosotros que el imperialismo no descansa, para nada. Quisieran ellos vernos a nosotros arrastrados, pidiéndoles, eso no va ocurrir, porque este pueblo no está acostumbrado a eso, este pueblo no se rinde", declaró.

Asimismo, aseguró que los organismos de seguridad del Estado responderán con las acciones pertinentes frente a cada agresión que se registre en Venezuela.

El "ataque" fue informado el domingo por el ministro de Petróleo, Tareck El Aissami, quien denunció que las acciones "de grupos terroristas" provocaron un incendio en la infraestructura.

Además, Cabello recordó que las autoridades capturaron al menos a dos estadounidenses en refinerías petroleras del país que pretendían "atentar contra las instalaciones".

"Hemos capturado, por ejemplo, en las refinerías, al menos a dos personas de nacionalidad norteamericana con plano, mapas, etc. de las refinerías, y aquí en Venezuela ha habido sectores de la oposición que piden la libertad de esta gente que iba a atentar contra las instalaciones en Venezuela. Nosotros sabemos que todo esto tiene su origen en EE.UU.", afirmó.