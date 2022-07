Gas, Siria y grano ucraniano: los puntos clave de la rueda de prensa de Putin en Teherán

El presidente ruso, Vladímir Putin, ofreció este martes en Teherán una rueda de prensa tras la cumbre tripartita de Rusia, Irán y Turquía en el marco del proceso de Astaná, sobre la resolución de la situación en Siria.

Las negociaciones entre Putin, el mandatario iraní, Ebrahim Raisi, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, marcan la primera cumbre en tres años del proceso de Astaná que se celebra en formato presencial tras la pandemia del coronavirus, y la primera reunión en persona entre Putin y Erdogan desde el inicio del operativo militar ruso en Ucrania.

La situación en Siria

Putin afirmó que EE.UU. debería dejar de saquear al pueblo sirio y de sacar petróleo. También indicó que si bien los países garantes del proceso de Astaná tienen desacuerdos sobre el tema del Éufrates, pero coinciden en que EE.UU. debe abandonar la región.

"Nosotros [Rusia, Turquía e Irán] también tenemos posiciones comunes al respecto [de la región], que las tropas estadounidenses deben abandonar este territorio y deben dejar de saquear al Estado sirio, al pueblo sirio, sacando petróleo ilegalmente", aseveró.

Asimismo, el presidente ruso señaló que las sanciones occidentales contra Siria tienen resultados "desastrosos" y que la ayuda humanitaria a ese país no debe politizarse. "Estas sanciones impuestas a Siria y al pueblo sirio están teniendo un efecto desastroso: casi el 90 % de la población vive ahora por debajo del umbral de la pobreza", lamentó.

Según Putin, "toda la ayuda humanitaria a Siria debe pasar por las autoridades oficiales" del país.

Exportaciones de grano ucraniano

En cuanto al problema de sacar el grano ucraniano, el mandatario ruso aseguró que su país está dispuesto a promover las exportaciones, pero todas las restricciones de las exportaciones rusas deben levantarse. "Contribuiremos a la exportación de grano ucraniano, pero suponemos que se levantarán todas las restricciones relacionadas con las entregas aéreas de grano ruso. Esto es lo que acordamos inicialmente con las organizaciones internacionales", indicó.

Al mismo tiempo, el jefe de Estado ruso destacó que Turquía se ha esforzado mucho por alcanzar un acuerdo sobre las exportaciones de cereales ucranianos. "Ya he dicho que la República de Turquía y el presidente Erdogan personalmente han hecho mucho para que se llegara a un acuerdo sobre la exportación del grano ucraniano", afirmó.

Crisis energética

Paralelamente, Putin criticó la política energética de los países europeos por "subestimar la importancia de las fuentes tradicionales de energía y apostar por las no tradicionales". "Son grandes especialistas en materia de relaciones no tradicionales, y ahora decidieron apostar por fuentes no tradicionales también en el sector de la energía", ironizó.

Además, expresó que el gigante energético ruso Gazprom siempre ha estado cumpliendo con sus obligaciones e intenta seguir haciéndolo, aunque Occidente le está culpando por sus propios errores políticos.

Reunión con Zelenski

Entre otras cosas, el mandatario abordó el tema de una posible reunión con su homólogo ucraniano, Vladímir Zelenski, y denunció que Kiev se negó a aplicar los acuerdos conseguidos, y que Ucrania sigue sin querer hacerlo.

"El resultado final depende, por supuesto, no de los mediadores, sino de la voluntad de las partes negociadoras de aplicar los acuerdos alcanzados. Hoy vemos que las autoridades de Kiev no tienen ese deseo", dijo.