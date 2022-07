El campeón Magnus Carlsen se niega a defender su título frente a su rival ruso en el Mundial de Ajedrez 2023

El gran maestro noruego Magnus Carlsen no competirá en el Campeonato del Mundo de 2023 con su lo rival ruso Yan Nepómniaschi, según lo confirmado por el pentacampeón.

La Federación Internacional de Ajedrez (FIDE) había pedido a Carlsen que confirmara su participación antes del 20 de julio, en una disputa sobre el formato del evento.

Nepómniaschi, que participa bajo una bandera neutral, se había ganado el derecho a enfrentarse a Carlsen al ganar el Torneo de Candidatos de la FIDE a principios de este mes.

El ruso, de 32 años, fue el rival de Carlsen la última vez que se disputó el título mundial en 2021, cuando el noruego ganó su quinto campeonato mundial consecutivo.

En las últimas semanas, se había informado de que era improbable que Carlsen volviera a defender su título debido a su descontento por el formato de la competición y los meses de intensa preparación. Se dice que Carlsen, de 31 años, quiere que el formato de partida clásica se acelere.

"He hablado con gente de mi equipo, he hablado con la FIDE, he hablado con Yan también. Y la conclusión es, sí, es muy simple, que no estoy motivado para jugar otro encuentro [del Campeonato del Mundo]", afirmó Carlsen, citado por Unibet.

"Simplemente siento que no tengo mucho que ganar, no me gusta particularmente, y aunque estoy seguro de que el encuentro sería interesante por razones históricas y todo eso, no tengo ninguna inclinación a jugar y simplemente no lo jugaré", detalló.

Carlsen aclaró que no se está retirando del ajedrez, sino que simplemente opta por no participar en otro enfrentamiento del Campeonato del Mundo.

Al declinar Carlsen la defensa de su título, Nepómniaschi se enfrentará ahora al chino Ding Liren, subcampeón del Torneo de Candidatos en Madrid.