Global Times: China podría dar una respuesta militar y estratégica a la visita de Pelosi a Taiwán

China podría darle una respuesta militar y estratégica al anunciado viaje a Taiwán de la presidenta de la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, en caso de que efectivamente se produzca, reportó este martes Global Times al citar a expertos.

Según los analistas, si el plan de visitar la isla sigue adelante, se trataría de una "provocación de nivel estratégico", por lo que la respuesta sería definitivamente "no solo militar, sino también estratégica", y las consecuencias serían difíciles de sobrellevar para EE.UU.

"China tiene que dejar clara su determinación y mostrar sus puntos fuertes. Dejar que sea la parte estadounidense la que decida entre evitar la crisis y garantizar una situación relativamente estable, o hacer más caótico el turbulento mundo", escribe el periódico.

El experto Hu Xijin sugirió enviar aeronaves militares para acompañar al avión de Pelosi al entrar a Taiwán, e incluso sobrevolar el aeropuerto donde aterrice. "Cuando enviemos aviones del Ejército Popular de Liberación a cruzar la isla, nosotros debemos estar completamente preparados para una confrontación militar total", destacó, agregando que China "no tiene intención de hacer la guerra ahora".

The Financial Times reportó que Pelosi planea visitar Taiwán en agosto, tras cancelar un primer viaje previsto para abril al contagiarse de coronavirus. La visita todavía no ha sido confirmada oficialmente.

Este escenario agudiza las tensiones entre EE.UU. y China, cuyas relaciones se encuentran en su peor estado desde que ambos países establecieran nexos diplomáticos en 1979. De concretarse, se trataría del primer viaje de un alto legislador estadounidense a la isla en 25 años.

Zhao Lijian, subdirector del Departamento de Información del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, advirtió que la visita de Pelosi socavaría seriamente la soberanía y la integridad territorial de China y que el país norteamericano asumiría las posibles consecuencias. De igual modo aseguró que Pekín tomaría fuertes medidas en caso de que la legisladora demócrata estadounidense viaje a la isla.