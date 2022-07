El 'quidditch' cambiará su nombre por 'quadball' por las "posiciones antitransexuales" de J.K. Rowling

La Asociación Internacional de Quidditch (IQA, por sus siglas en inglés) anunció este martes que pronto cambiará el nombre de este deporte, inspirado en el universo de Harry Potter creado por J.K. Rowling, que pasará a llamarse 'quadball'.

Desde la IQA explicaron su decisión por las "posiciones antitransexuales" de la escritora británica, al tiempo que señalaron que la disciplina "espera seguir creciendo como otros deportes que han surgido de orígenes humildes".

El organismo rector sigue así a la Asociación Estadounidense de Quidditch (USQ) y la Major League Quidditch (MLQ), que en diciembre de 2021 apostaron por la denominación 'quadball'. En aquel entonces, explicaron que el nombre 'quidditch' es una marca registrada por Warner Bros., lo que "ha limitado la expansión del deporte". Además, esperaban que el cambio de nombre ayudaría a "seguir distanciándose de las obras de J.K. Rowling".

"Hemos tratado de dejar claro que se trata de ambas razones. No teníamos intención de dar un juicio de valor sobre qué razón es más importante que la otra", señaló este miércoles el portavoz de la USQ y la MLQ, Jack McGovern, en declaraciones al diario The New York Times. Además, afirmó que la asociación con la autora de Harry Potter obstaculizó el reclutamiento de nuevos jugadores.

Mientras, desde la IQA indicaron que el último torneo internacional con el nombre de 'quidditch' se celebrará en la ciudad irlandesa de Limerick los días 23-24 de julio, con la participación de 20 equipos procedentes de Europa, Australia y Hong Kong.