Novak Djokovic no podrá participar en el Abierto de EE.UU. por su negativa a vacunarse contra el covid-19

El tenista serbio Novak Djokovic no podrá competir en el Abierto de Estados Unidos debido a su negativa a vacunarse contra el covid-19, pese a que, tras su reciente triunfo en Wimbledon, el tres veces campeón del torneo estadounidense fue incluido en la lista de participantes este miércoles, informa Reuters.

El atleta no podrá participar en el último Grand Slam del año debido a las normas sanitarias vigentes, según las cuales los viajeros que deseen entrar en el país norteamericano deben estar completamente vacunados y presentar el certificado antes de emprender el vuelo.

"El Abierto de Estados Unidos no tiene un mandato de vacunación en vigor para los jugadores, pero respetará la posición del Gobierno de Estados Unidos respecto a los viajes al país de los ciudadanos no estadounidenses no vacunados", dijo la Asociación de Tenis local (USTA, por sus siglas en inglés) en un comunicado.

En este contexto, casi 12.000 personas han firmado una petición en línea en la que se pide a la USTA que negocie con las autoridades para permitir que Djokovic compita en el Abierto de Estados Unidos, a pesar de su rechazo a vacunarse contra el coronavirus.

En 2021, Djokovic ganó los títulos del Abierto de Australia, el Abierto de Francia y Wimbledon, pero no pudo defender su corona en el torneo de Melbourne este año tras ser deportado del país oceánico por su complicada situación de vacunación.

En febrero, el tenista declaró que preferiría perderse futuras competiciones antes que verse obligado a inmunizarse contra el covid-19 y recalcó que los principios de la toma de decisiones sobre su cuerpo "son más importantes que cualquier título o cualquier otra cosa".

Sin embargo, ante la posibilidad de ser vacunado en el futuro, Djokovic reconoció que tiene la mente abierta, ya que "todo el mundo intenta esforzarse para manejar el virus y ver si, con suerte, este termina".