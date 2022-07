Stephen King se retracta de sus palabras de que el nazi Stepán Bandera era "un gran hombre" (VIDEO)

Los bromistas rusos Vladímir Kuznetsov y Alekséi Stoliarov, apodados 'Vován' y 'Lexus' hablaron el 18 de julio con el escritor estadounidense Stephen King, hacíendose pasar por el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski. Durante la conversación, King se permitió declaraciones rusofóbicas y elogios hacia el nazi ucraniano Stepán Bandera, pero más tarde se retractó de sus palabras en su cuenta de Twitter, describiendo la noticia como "pura basura".

"Sabes, en general, creo que Bandera era un gran hombre. Y tú también lo eres. ¡Viva Ucrania!", le dijo King a quien creía es Zelenski.

Además, el novelista aceptó la propuesta de los bromistas de inventar una trama falsa sobre el sufrimiento de los neonazis en Ucrania, acordando incluso mostrar en su nueva obra al comandante del batallón Azov como una víctima de abuso sexual del Ejército ruso.

"Podríamos presentar esta información como real y distribuirla a los medios de comunicación", sugirieron 'Vován' y 'Lexus'. Stephen King no solo que estuvo de acuerdo con esta idea, sino que también enfatizó que no se puede permitir que otras noticias ocupen un lugar central en la agenda.

Además, el famoso escritor de ciencia ficción dijo que los escritores rusos "deben decir la verdad o cerrar la boca". Cabe destacar que durante la llamada, King usaba una gorra que decía "Ucrania".

"No tenía idea de quién era este tipo Bandera"

Sin embargo, este jueves Stephen King escribió en Twitter "no hay nada de verdad" en esa noticia.

"En realidad, resultó que me hicieron una broma. No tenía idea de quién era este tipo Bandera. Así que... estoy avergonzado", agregó en otro tuit, argumentando que no es la única "víctima" de los bromistas rusos.