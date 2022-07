Fernández dice que el Mercosur puede ir en "socorro" del mundo: "Somos enormes productores de alimentos y podemos ser grandes proveedores de energía"

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, dijo que el Mercado Común del Sur (Mercosur) puede ir en "socorro" del mundo ante las fuertes circunstancias que atraviesa, producto de la pandemia del covid-19 y otros conflictos actuales, como la situación entre Rusia y Ucrania.

"En esta realidad que estamos viviendo he podido escuchar en el mundo desarrollado dos grandes preocupaciones: de dónde vamos a sacar alimentos, de dónde vamos a sacar energía", expresó Fernández durante su participación en la LX Cumbre de Jefes de Estado del Mercosur, en la ciudad paraguaya de Luque, vecina a Asunción.

Al respecto, dijo que Paraguay, Uruguay, Brasil y Argentina son "enormes productores de alimentos" y tienen por delante "una oportunidad formidable para ir en socorro del mundo hambriento, una oportunidad única".

"Además, éticamente tenemos el imperativo moral de ponernos de acuerdo para producir los alimentos que el resto del mundo necesita", añadió.

Asimismo, el mandatario argentino dijo que los países que conforman el Mercosur también pueden ser "grandes proveedores de energía, porque el gas falta, porque los hidrocarburos faltan, porque todos esos precios se potenciaron".

Unión para proveer energía

Fernández señaló que entre Bolivia, Chile y Argentina tienen "las mayores reservas de litio que hay en el mundo".

"¿Qué pasaría si nos ponemos de acuerdo a trabajar en una unión del litio que nos permita producir y darle el litio que el mundo necesita y que está demandando?", se preguntó.

También señaló que en Chile, Argentina y Uruguay tienen la posibilidad de "hacer hidrógeno verde". "¿Por qué no nos ponemos de acuerdo a ver cómo potenciamos todo nuestro esfuerzo y le vendemos a Europa el hidrógeno verde que está demandando desde ahora", interrogó.

Fernández, además, comentó que Argentina tiene "la segunda reserva de gas no convencional", que le permite exportar gas al mundo en cantidades inmensas. En este punto, volvió a preguntar: "¿Por qué no nos ponemos a trabajar juntos? ¿por qué no convertimos esos proyectos en proyectos del Mercosur? ¿por qué no hacemos que de eso ganemos todos?".

"Estamos en un continente que tiene lo que el mundo busca para el mañana, y si no nos damos cuenta que tenemos que estar más unidos que nunca vamos a cometer el peor de los errores", subrayó el mandatario argentino en el encuentro.

Asimismo, exhortó a sus homólogos del Mercosur a que no les ilusione la idea de separarse ni "de buscar soluciones individuales".

"El Mercosur debe vivir muchos años más, debe vivir siempre, y América Latina y el Caribe deben estar unidas de una vez y para siempre; porque el mundo geopolíticamente ha cambiado y si no lo entendemos y si creemos que cada uno puede salvarse por sí solo, no habrá aprendido la enseñanza del papa Francisco: nadie se salva solo", finalizó.

