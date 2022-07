"Es urgente que otros líderes se unan al llamado": La esposa de Assange agradece a López Obrador por defender al fundador de WikiLeaks

La esposa de Julian Assange, Stella Moris, agradeció al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, por defender al fundador de WikiLeaks ante el mandatario de EE.UU., Joe Biden.

"Estoy profundamente agradecida al presidente López Obrador por abogar por Julian ante el presidente Biden", escribió Moris en su cuenta en Twitter, quien consideró "urgente que otros líderes se unan al llamado" por la liberación del activista.

Estoy profundamente agradecida al Presidente @lopezobrador_ por abogar por Julian ante @POTUS. Es urgente que otros líderes se unan al llamado. La presión internacional logró la liberación de Mandela. El tiempo es ahora para presionar para que Biden ponga fin a esta locura. https://t.co/qf6q45Q7JFpic.twitter.com/udGQhFSdMu — Stella Assange #FreeAssangeNOW (@StellaMoris1) July 21, 2022

"La presión internacional logró la liberación de (Nelson) Mandela", sostuvo. En esa misma línea, agregó: "El tiempo es ahora para presionar para que Biden ponga fin a esta locura", añadió en su mensaje, que acompañó con una fotografía en la que se encuentra López Obrador junto a su homólogo estadounidense.

Previamente, la esposa de Assange había publicado otro mensaje de agradecimiento a López Obrador en inglés; en el que, además, decía que "los líderes deben denunciar a los países que toman prisioneros políticos".

Actualmente, Assange está en prisión en Londres mientras se resuelve un proceso de extradición a EE.UU. El lunes pasado, López Obrador reveló que había enviado una carta a Biden para pedir la libertad del activista, a quien le ha ofrecido asilo en México.

El mandatario dio detalles del contenido de la misiva, en la que recalca que Assange "no cometió ningún delito grave, no le causó la muerte a nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad".

Asimismo, le dijo que la detención del activista, acusado en EE.UU. de filtración masiva de documentos confidenciales, "iba a significar una afrenta permanente a la libertad de expresión".