Una compañía de reforestación de alta tecnología admite estar detrás de un incendio forestal en España (VIDEOS)

Land Life, empresa holandesa de alta tecnología que se encarga de ayudar a otras compañías a compensar sus emisiones de CO2 mediante la reforestación, provocó este lunes un incendio forestal en el municipio de Ateca, comunidad autónoma de Aragón, en España, azotada últimamente por la extrema ola de calor.

Nos llegan más imágenes del incendio 🔥 Camino de #Ateca a #Moros ayer martes por la noche, 19 de julio 😓 pic.twitter.com/zEtV50d4ve — El Periódico de Aragón (@periodicoaragon) July 20, 2022

El fuego conllevó a que un total de 1.700 residentes de la zona fueran evacuados. Actualmente, ya pueden volver a sus casas después de que se lograra controlar las llamas, detalla el medio Heraldo.

En un comunicado emitido este jueves, Land Life informó que el fuego se originó durante los trabajos de una retroexcavadora utilizada por uno de sus contratistas para hacer hoyos como parte de preparativos para la plantación de árboles el próximo invierno. Pese a que el personal alertó a los servicios de emergencia, las llamas se extendieron rápidamente. "Estamos consternados ante las estimaciones actuales que cifran en más de 14.000 hectáreas los efectos de la catástrofe", señaló Francisco Purroy, director de Land Life en España.

🔥 Imágenes del incendio esta noche en Ateca, Aragón #IFAtecapic.twitter.com/4Gs92mqHhr — llátzer 🏳️‍🌈 (@llatzr) July 19, 2022

Purroy subrayó que la empresa contratada tiene "una larga trayectoria en la zona" y gozaba de los "permisos pertinentes expedidos por las autoridades locales y regionales". Además, comunicó que Land Life lanzó una investigación para esclarecer las causas de lo ocurrido y "depurar responsabilidades".

Mientras, el alcalde del municipio de Bubierca, Antonio Borque, arremetió contra Land Life, indicando que los trabajos se realizaban en las horas centrales del día. "El Gobierno de Aragón, en vez de recomendar que cese la actividad tenía que haberlo prohibido, porque tiempo hay para repoblar estos cerros, donde sale fuego en cuanto echan el hierro a la piedra", señaló.

Al respecto, Purroy admitió la existencia de la recomendación de no llevar a cabo las labores, pero destacó que técnicamente no estaban prohibidos. Sin embargo, "por lo sucedido, está claro que no se tenía que estar trabajando a esa hora en ese lugar", apuntó.

Otro incidente similar hace un mes

No es la primera vez que Land Life está involucrada en este tipo de incidentes. El pasado 20 de junio, la misma empresa causó otro incendio en la zona que arrasó 20 hectáreas, cuando realizaba las mismas actividades.

El hecho de que la compañía siguiera trabajando provocó críticas por parte de la Asociación de Agentes para la Protección de la Naturaleza en Aragón (Aapna) que instó a prohibir cualquier actividad en el monte debido al alto riesgo de nuevos incendios y convertir la recomendación en una norma.

"La recomendación debería pasar a ser una norma, porque si no vemos que se queda en eso y luego tienes un incendio de gran envergadura con graves consecuencias [...] Si no se puede trabajar hasta que no pase la hora de calor, que no se trabaje", enfatizó Javier Escorza, presidente de la Aapna.