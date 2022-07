Cancelan en EE.UU. el 'show' de Dave Chappelle por sus bromas transfóbicas

El espectáculo, que el comediante estadounidense Dave Chappelle tenía programado para el miércoles en Mineápolis (Minnesota, EE.UU.) en la sala First Avenue, fue cancelado pocas horas antes de su inicio ante las protestas de la comunidad y su personal por las bromas transfóbicas del humorista.

"Al personal, a los artistas y a nuestra comunidad, los escuchamos y lo sentimos", reza un comunicado de la sala de conciertos First Avenue. "Sabemos que debemos mantenernos al más alto nivel, y sabemos que los hemos decepcionado", agrega.

El texto afirma que First Avenue "no es solo una caja negra con gente dentro", sino que tiene sentido "más allá de las paredes". "Creemos en la diversidad de voces y en la libertad de expresión artística, pero al honrar eso, perdimos de vista el impacto que esto tendría", defiende.

En los últimos meses, Chappelle ha sido duramente criticado por su monólogo 'The Closer', que se estrenó en Netflix en octubre, y que contenía bromas que provocaron la indignación de la comunidad LGBTQ. En detalle, el comediante declaró que "el género es un hecho", y afirmó identificarse con las feministas radicales que excluyen a las personas transgénero.

Pero, a pesar de que el contenido del monólogo provocara polémica en las redes sociales, y derivara en una huelga por parte de algunos trabajadores del servicio de 'streaming', el cómico siguió defendiendo sus bromas contra el colectivo trans. "A la comunidad transgénero, estoy más que dispuesto a darles audiencia, pero no me convocarán. No me doblego a las exigencias de nadie", expresó el pasado mes de octubre Chappelle.

El show cancelado fue realizado en Varsity Theatre, otra de las principales salas de Mineápolis, donde fueron aceptados los boletos para el espectáculo en First Avenue.