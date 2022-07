Stephen King justifica su elogio a Bandera: "Pensé que era uno de los generales o asesores de Zelenski"

Stephen King, el famoso escritor estadounidense de novelas de terror, volvió a justificar sus controvertidos comentarios sobre el colaborador nazi Stepán Bandera, en los que tachó sus crímenes de "defectos", al reconocer que simplemente no sabía quién era.

La polémica se desato luego de que se publicara una grabación de la conversación que mantuvo con dos bromistas rusos —Vladímir Kuznetsov y Alexéi Stoliarov, apodados 'Vován' y 'Lexus'—, quienes se hicieron pasar por el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

A lo largo de la llamada, el escritor, luciendo una gorra de béisbol decorada con la palabra amarilla y azul 'Ucrania', parecía estar de acuerdo con las propuestas más surrealistas del Zelenski 'falso', incluida la idea de "prohibir a los rusos como una nación".

Reflexionando sobre el nazismo y el nacionalismo en el país eslavo, el 'mandatario ucraniano' mencionó a Bandera, a quien calificó de un "héroe nacional".

"Bandera era un gran hombre"

"Vivió durante la Segunda Guerra Mundial y luchó contra la Unión Soviética. Sí, cometió ciertos crímenes, pero no eran crímenes tan grandes, claro. A veces cometió crímenes contra los judíos, pero sabes que es muy importante que esté, es importante utilizarlo contra [el presidente ruso, Vladímir] Putin y su propaganda", dijeron los bromistas.

"Siempre se puede encontrar algo en la gente para difamarla. Por ejemplo, [el primer presidente de EE.UU.,] George Washington, y [el tercer presidente de EE.UU.,] Thomas Jefferson, eran esclavistas. No significa que no hicieran muchas cosas buenas para EE.UU. La gente siempre tiene defectos", respondió King. "Así que, sabes, en general, creo que Bandera era un gran hombre. Y tú también lo eres. ¡Viva Ucrania!", afirmó.

"No sabía quién era"

Si bien King, de 74 años, en un primer momento tachó la conversación de falsa, este jueves finalmente reconoció que sí le "gastaron una broma". En sus comentarios para Portland Press Herald, el novelista afirmó que la llamada había ido "bastante bien, excepto la pregunta sobre Bandera".

"No sabía quién era [Bandera], así que pensé que era uno de los generales o asesores de Zelenski. Así que me dejé llevar", afirmó el escritor. "Mi resumen: si me engañas una vez, es una vergüenza para ti", agregó.

A pesar de que King reconoció estar "avergonzado" por sus palabras, volvió a justificarse afirmando que no era la única "víctima" de los bromistas.

Bandera, líder de la Organización de Nacionalistas Ucranianos (OUN) que colaboró con los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, fue responsable de numerosos ataques terroristas perpetrados en Ucrania, Polonia, Rumanía y otros países, actos que Kiev no ha condenado.

Desde 1943, dicha organización liderada por Bandera realizó matanzas de polacos en Volinia y en el este de Galitzia. Se le atribuye la muerte de hasta 100.000 civiles, aunque en ese momento Bandera se encontraba en un campo de concentración alemán y no estaba directamente a cargo del movimiento.