Acusan a Trump de preferir ver el asalto al Capitolio por televisión en vez de detenerlo

De acuerdo con testimonios presentados durante una audiencia del comité encargado de investigar el ataque en Washington, el expresidente "eligió no actuar".

El expresidente de EE.UU. Donald Trump ignoró las peticiones de su círculo más cercano de detener el asalto al Capitolio ocurrido el año pasado, de acuerdo con nuevas evidencias y testimonios presentados por el comité encargo de investigar la insurrección. En su lugar, el mandatario habría preferido observar cómo se desenvolvía la violencia por televisión.

La representante demócrata Elaine Luria, quien forma parte del equipo de averiguaciones, acusó al exmandatario de inacción. Según afirmó la funcionaria, "cuando las vidas y nuestra democracia estaban en juego, el presidente Trump se negó a actuar debido a su deseo egoísta de permanecer en el poder".

Otro miembro del comité, el representante republicano Adam Kinzinger, destacó que "el presidente Trump no fracasó en actuar" puesto que "eligió no actuar". De acuerdo a sus explicaciones, el exjefe de Estado decidió no intervenir, y en su lugar priorizó sus propios intereses.

Por su parte, el exconsejero de la Casa Blanca, Pat Cipollone, reveló que, junto con Ivanka Trump, la hija del expresidente, y el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, trataron de convencer a Trump de hacer algo para detener la violencia.

El 6 de enero de 2021, partidarios de Donald Trump irrumpieron a la fuerza en el edificio del Capitolio de EE.UU. en Washington, lo que llevó a la suspensión de la sesión bicameral del Congreso que en ese momento se encontraba contando los votos que podrían ratificar la victoria de Joe Biden en los comicios presidenciales celebrados en noviembre de 2020.

Como consecuencia de los disturbios, los líderes del Congreso fueron evacuados. En el violento asalto fallecieron cinco personas, entre ellas, un oficial de Policía. Cuando se restableció el orden, la Cámara de Representantes y el Senado confirmaron oficialmente la victoria del candidato demócrata.