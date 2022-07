"No habrá más turismo, ni museos, ni arte": Activistas climáticos se pegan con cola a una pintura de Botticelli en Italia (VIDEO)

Galleria degli #Uffizi: Laura e Simone si incollano alla Primavera di Sandro Botticelli. Se il clima collassa, collassa l'intera civiltà per come la conosciamo. Non ci sarà più turismo, né musei, né arte. #clima#caldo#siccità#climateEmergency#A22Networkpic.twitter.com/gd4lp7lkAr