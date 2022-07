Una investigación del Mossad sostiene que los atentados a la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires fueron perpetrados por Hezbolá

La agencia de inteligencia israelí Mossad emitió un informe sobre los atentados perpetrados contra la Embajada de Israel en Argentina, en 1992, y la mutual judía AMIA en 1994, ambos en la ciudad de Buenos Aires.

El documento, que fue divulgado este viernes por el periódico norteamericano The New York Times (NYT), afirma que los ataques "fueron llevados a cabo por una unidad secreta de Hezbolá", que no contó con colaboración de "ciudadanos argentinos ni fue asistida en el terreno por Irán".

En la nota, el NYT indica que las conclusiones del informe fueron confirmadas en "entrevistas realizadas este mes a cinco altos funcionarios del Mossad, actuales y retirados".

De acuerdo con la publicación, el análisis realizado "ofrece un relato detallado del modo en que se planearon los atentados", incluida "la forma en que el material para los explosivos se introdujo de contrabando en la Argentina en botellas de champú y cajas de chocolate".

Según el servicio de inteligencia israelí, los dos atentados terroristas fueron ideados y ejecutados por Hezbolá en venganza por las operaciones israelíes contra la milicia chiita en Líbano.

Hezbolá, o 'Partido de Dios', es una organización militarizada chiita libanesa y un partido político, que aboga por la creación de un Estado islámico en el Líbano, como en Irán. Las conclusiones sostienen que el grupo utilizó una infraestructura secreta que construyó durante años en Buenos Aires y otros lugares de Suramérica para preparar y realizar los ataques.

Sin embargo, el diario señala una contradicción entre lo que refleja el informe y las sospechas que hasta hoy mantienen tanto Israel como la Justicia argentina, respecto a la participación de altos funcionarios iraníes en los atentados.

"Aunque el Mossad enfatiza que la inteligencia israelí aún cree que Irán, que respalda a Hezbolá, aprobó y financió los atentados y suministró el entrenamiento y el equipo, las averiguaciones refutan las afirmaciones sostenidas por mucho tiempo por Israel, Argentina y EE.UU. de que Teherán tuvo un papel operativo", afirma el texto.

La nota periodística remarca que los exagentes del Mossad consultados "también rebaten las sospechas en Argentina de que funcionarios locales y ciudadanos habían sido cómplices de los ataques".

El atentado a la Embajada de Israel fue perpetrado en 1992 y dejó 22 fallecidos y 242 heridos, mientras que el ataque a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ocurrido en 1994, provocó la muerte de 85 personas y 300 heridos.