Promulgan en California un marco legal de control de armas que imita a la ley antiaborto de Texas

El gobernador del estado de California, Gavin Newsom, firmó este viernes una ley de control de armas que imita una medida contra el aborto promulgada en el estado de Texas.

La nueva legislación tiene como objetivo contrarrestar dos recientes decisiones de la Corte Suprema de EE.UU. que primero revocó la protección constitucional al aborto y luego amplió el derecho a portar armas, socavando así las leyes de control en este ámbito de estados como California.

Newsom unió los dos polémicos temas, permitiendo a los residentes del estado demandar a los que fabriquen, vendan, transporten o distribuyan armas de asalto ilegales, piezas que puedan utilizarse para crear armas, armas sin número de serie o rifles de calibre 50. La norma establece indemnizaciones de al menos 10.000 dólares por daños. Lo mismo puede aplicarse contra los que vendan ilícitamente armas a los menores de 21 años, precisa ABC News.

"Estamos hartos de estar a la defensiva en este movimiento. Es hora de ponerlos a la defensiva. No puedes vender, no puedes fabricar, no puedes transferir estas armas ilegales de guerra y destrucción masiva en el estado de California. Y si lo haces, hay 40 millones de personas que pueden cobrarte 10.000 dólares, y los honorarios de los abogados, por participar en esa actividad ilegal", enfatizó Newsom.

Los legisladores del estado elaboraron la ley a petición del gobernador luego de que Texas permitiera a sus ciudadanos demandar a todo quien proporcione asistencia en abortos. La Corte Suprema dio el visto bueno preliminar a la normativa texana, pero la ley de control armamentístico de California será automáticamente anulada si la de Texas en contra del aborto es finalmente considerada inconstitucional, detalla AP.

En este sentido, Newsom calificó el apoyo de la máxima instancia judicial a la ley de Texas como "una terrible decisión". "Si ellos van a usar este marco para poner en riesgo las vidas de las mujeres, nosotros vamos a usarlo para salvar vidas aquí en el estado de California", destacó.

Aparte de promulgar la ley, el gobernador californiano contrató este viernes una serie de anuncios publicitarios por valor de 30.000 dólares en tres periódicos de Texas. En estos, critica "la hipocresía" del gobernador de Texas, Greg Abbott, en relación con el control de armas, citando un comentario de este sobre el derecho a la vida de los niños, pero sustituyendo la palabra "aborto" por "violencia armada".

Por su parte, la portavoz de Abbott, Renae Eze, cargó contra Newsom, afirmando que debe focalizarse en "todos los negocios y puestos de trabajo que abandonan California y se alojan en Texas".

Aparte de la ley en cuestión, Newsom firmó este jueves otras ocho normas en materia de legislación armamentística que refuerzan aún más el control en este ámbito. En particular, promueven el almacenamiento seguro de las armas y limitan su fabricación, incluida las que se hacen con impresoras 3D. Otras medidas prohíben la venta de armas en propiedades del estado, intensifican las inspecciones de los comerciantes de armas, limitan sus comisiones y añaden los malos tratos a menores y ancianos a la lista de delitos que prohíben la tenencia de armas.