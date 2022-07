"No quiero decir que las elecciones han terminado": Muestran el descontento de Trump con el guion de su discurso tras el asalto al Capitolio

El expresidente de Estados Unidos Donald Trump objetó a algunas frases preparadas de su discurso del 7 de enero de 2021, un día después de los disturbios en el Capitolio, según muestran unas grabaciones nunca antes vistas, presentadas este jueves ante un comité de la Cámara de Representantes.

Las imágenes fueron expuestas durante la novena audiencia del panel que investiga los disturbios. En el material audiovisual se puede escuchar al 45.º presidente de EE.UU. que muestra su inconformidad con partes del texto que estaba leyendo de un teleprónter.

"Me gustaría comenzar abordando el atroz ataque de ayer", declara Tump en un inicio.

"Y a los que infringieron la ley, ustedes pagarán. No representan nuestro movimiento, no representan a nuestro país. Y si han violado la ley...", agregó, pero hizo una pausa y señaló que no puede decir eso porque ya dijo "pagarán".

En otro momento del vídeo, afirmó: "Pero estas elecciones ya han terminado. El Congreso ha certificado los resultados". Luego se detuvo una vez más y protestó: "No quiero decir que las elecciones han terminado. Solo quiero decir que el Congreso ha certificado los resultados sin decir que las elecciones han terminado, ¿de acuerdo?".

Fuera de la pantalla, también se pudo oír a la hija de Trump, Ivanka, confirmando las ediciones de su padre en el guion.

"Me gustaría empezar abordando el atentado atroz de ayer", continuó el mandatario en otra toma, antes de desviarse del guion una vez más y expresar que "ayer es una palabra difícil" para él.

Durante la grabación, Trump, visiblemente frustrado, también golpeó el atril mientras intentaba leer la línea: "Mi único objetivo era garantizar la integridad del voto".

El corte final del discurso que se publicó aquel 7 de enero tuvo una duración de menos de tres minutos.

Los extractos de la alocución de Trump, citados por medios estadounidenses, se presentaron ante el comité como una prueba potencial de que el expresidente no había condenado suficientemente los disturbios y no admitía su responsabilidad por los hechos de violencia tras su negativa a aceptar los resultados de las elecciones presidenciales de 2020.

El 6 de enero de 2021, partidarios de Donald Trump irrumpieron a la fuerza en el edificio del Capitolio de EE.UU. en Washington, lo que llevó a la suspensión de la sesión bicameral del Congreso que en ese momento se encontraba contando los votos que podrían ratificar la victoria de Joe Biden en los comicios.

Como consecuencia de los disturbios, los líderes del Congreso fueron evacuados. En el violento asalto fallecieron cinco personas, entre ellas, un oficial de Policía. Cuando se restableció el orden, la Cámara de Representantes y el Senado confirmaron oficialmente la victoria del candidato demócrata.