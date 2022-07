Explican por qué EE.UU. no quiere vender drones Grey Eagle a Ucrania

El país norteamericano ya envió múltiples vehículos aéreos no tripulados a Kiev, pero los del mayor alcance están sujetos a varias restricciones.

Una de las razones por las que EE.UU. no suministra a Ucrania drones MQ-1 C Gray Eagle, fabricados por General Atomics, es porque Washington teme que Rusia pueda acceder a su tecnología avanzada, reveló este 22 de julio el periódico The Wall Street Journal.

Washington ya ha entregado a Kiev algunos drones 'kamikaze' Switchblade y Phoenix Ghost, pero las autoridades ucranianas se muestran interesadas en los modelos Gray Eagle y Reaper debido a su capacidad de recorrer grandes distancias, ascender a una altura de hasta 8 kilómetros y recargarse en vuelo. Tienen muchas ventajas de tecnología de punta y es precisamente lo que las autoridades estadounidenses temen que caiga en manos las tropas e ingenieros rusos.

Otra razón sería la necesidad de entrenar al Ejército de Ucrania para controlar estos vehículos aéreos no tripulados, precisa el medio. Capacitar al personal para el uso del modelo solicitado llevaría meses y requiere de una infraestructura especial, como los canales de comunicación encriptados, pistas de aterrizaje y equipos especiales.

Kiev expresó su interés en adquirir varios Gray Eagle a finales de abril. Altos dirigentes ucranianos mantuvieron negociaciones al respecto con la empresa fabricante, General Atomics. Sin embargo, el suministro requeriría de la aprobación del Gobierno estadounidense. Politico escribió en noviembre pasado que varios socios estadounidenses habían intentado obtenerlos sin éxito, incluidos Catar e Indonesia.

Otros medios informaron que el Pentágono llevó a cabo negociaciones sobre la transferencia de cuatro drones Gray Eagle a Ucrania durante varias semanas a principios de junio.