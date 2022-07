Moscú: "Los diplomáticos estadounidenses corren de casa a casa en varios países y ruegan no fotografiarse con Lavrov"

La portavoz del Ministerio de Exteriores de Rusia indicó que EE.UU. no quiere que "las fotos sean utilizadas por Rusia como prueba de falta de aislamiento".

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, reveló este sábado los intentos del Departamento de Estado de EE.UU. para influir en la gira por África del ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov.

Zajárova escribió en su cuenta de Telegram que "los diplomáticos estadounidenses corren de casa a casa en varios países y ruegan (ahora no se ríen a carcajadas) no fotografiarse con Lavrov, para que estas fotos no sean utilizadas por Rusia como prueba de falta de aislamiento".

"Los 'socios' estadounidenses ni siquiera se dan cuenta de que no utilizamos las imágenes para este fin, sino a ellos mismos: la estupidez, el aplomo y la total falta de sentido de la realidad de los altos representantes estadounidenses", concluyó la secretaria de prensa.

El canciller ruso llegó este sábado a la capital egipcia El Cairo en una visita de trabajo para mantener el domingo las conversaciones con las autoridades del país. Este encuentro abre la gira del ministro por los países de África que durará hasta el 28 de julio. Además de Egipto, Lavrov visitará Etiopía, Uganda y el Congo.