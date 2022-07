La Cancillería rusa sugiere enviar las fotos tomadas en las reuniones de Lavrov en El Cairo al Departamento de Estado de EE.UU.

La portavoz de la Cancillería rusa, María Zajárova, ofreció este domingo enviar al Gobierno estadounidense las fotos tomadas durante las reuniones del ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, en El Cairo (Egipto).

"Envíen las fotos al Departamento de Estado: les preocupaba mucho que las utilicemos con fines propagandísticos. Pueden utilizarlas ellos mismos", indicó Zajárova.

Asimismo, la alta funcionaria publicó un video de Lavrov estrechando la mano a los representantes permanentes de los países miembros de la Liga Árabe. "Serguéi Lavrov está en la sede de la Liga Árabe en El Cairo. Los malos del Departamento de Estado están a punto de ser destrozados. Cuántas fotos se han conseguido, imagínense", agregó.

Previamente, Zajárova reveló los intentos del Departamento de Estado de EE.UU. para influir en la gira por África del canciller ruso. La vocera escribió en su cuenta de Telegram que "los diplomáticos estadounidenses corren de casa a casa en varios países y ruegan (ahora no se ríen a carcajadas) no fotografiarse con Lavrov, para que estas fotos no sean utilizadas por Rusia como prueba de falta de aislamiento".

El ministro de Exteriores llegó este sábado a la capital egipcia El Cairo abriendo su gira por los países de África. Durante su viaje de cinco días por el continente, Lavrov también visitará Etiopía, Uganda y la República Democrática del Congo.

El canciller ruso habló sobre los intentos de Occidente de prohibir a los socios de Moscú fotografiarse con él y el presidente de la nación, Vladímir Putin. Además, denunció que los representantes de EE.UU. y de Europa exigieron a los países árabes "declarar su oposición a algunas de las acciones que Rusia está llevando a cabo". "En esta gestión se hizo especial énfasis en que no se puede firmar ningún documento con nosotros y no pueden tomarse fotografías con nosotros", relató.