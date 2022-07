El yuan supera al euro por primera vez en volumen de negociación en la bolsa de valores de Moscú

El yuan, la moneda de China, ha superado por primera vez al euro en volumen de negociación en la Bolsa de Moscú (MOEX), según los datos de negociación del viernes, recogen medios locales.

De acuerdo con los reportes, el volumen de operaciones de la moneda china al finalizar la semana fue de 908 millones de dólares. Mientras que, las operaciones en euros apenas superó los 705 millones.

Sin embargo, el yuan no logró superar el volumen de transacciones en dólares estadounidenses, que la misma jornada alcanzó los 2.100 millones de dólares.

Además, por segundo día consecutivo el volumen de negociación del yuan en MOEX superó los 50.000 millones de rublos (860 millones de dólares).

Los analistas sugieren que el crecimiento en el volumen de negociación del yuan en la Bolsa de Moscú proviene de las acciones de devaluación de los bancos y la especulación sobre las intervenciones monetarias, que pueden adoptar la forma de compras de yuanes como parte de la nueva norma presupuestaria de Rusia.

A pesar de que la normativa aún no ha sido aprobada, el Banco de Rusia ya ha permitido que los bancos no residentes de países "no amistosos" negocien una moneda extranjera a cambio de otra en los mercados de divisas rusos. El volumen de transacciones dólar-yuan en MOEX, en consecuencia, estableció un nuevo récord histórico el jueves, alcanzando los 660 millones de dólares.

Los analistas estiman que las sanciones occidentales antirrusas también contribuyen al atractivo del yuan, ya que los clientes de los bancos cambian gradualmente de monedas de países "no amistosos", principalmente el dólar estadounidense y el euro.